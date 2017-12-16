Star gazetesi Abdürrahim Karakoç dizelerinin altına Necip Fazıl imzası attı

Star gazetesi, perşembe günü yayınlanan nüshasının manşetinde Abdürrahim Karakoç’a ait dizelerin altına Necip Fazıl Kasakürek imzası attı. Necip Fazıl Ödülleri Gecesi’nin düzenleyicisi de olan gazetenin yanlışı sosyal medyada tepki çekti.

Gazetenin manşetinde yer alan ve Karakoç’a ait “Ya İslam’la yükselir, ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün…” dizelerinin altına Necip Fazıl’ın imzasının atılması, ünlü şairin torunu tarafından da eleştirildi. Necip Fazıl'ın torunu Şeyma Kısakürek gelen tepkileri kişisel hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 2015 yılında katıldığı ödül töreninde "Ne diyor Üstat" diyerek Necip Fazıl'a ait olduğunu zannettiği, "Bir namazım bir duam bir de eski seccadem. Hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermayem “ sözlerini okumuştu. Büyük Doğu Yayınları yöneticisi ve Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek ise bu sözlerin ünlü şaire ait olmadığını açıklamıştı.

Orda bir şiir var uzakta: Başbakan Yıldırım mikrofonda; ama ne o 'yazar' Cahit Sıtkı Tarancı, ne o şiir Tarancı'nın şiiri!

Yakın dönemde yaşanan bir diğer "şair karmaşası” da Başbakan Binali Yıldırım’ın başına gelmişti. Başbakan Binali 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilden gelen öğretmenlere yaptığı konuşmada "Orda bir köy var uzakta" şiirini okumuş ve yazarının Cahit Sıtkı Tarancı olduğunu söylemişti. Ancak şiir, 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan ve ikinci adını bu şehirden alan Ahmet Kutsi Tecer tarafından kaleme alınmıştı.