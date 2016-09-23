Star: FETÖ sahte raporla yaşlılardan 4 milyon çaldı

Star gazetesi, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin sahte raporlarla yaşlılardan 4 milyon lira çaldığını iddia etti.

Haberde, "FETÖ’nün Manisa yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi doktoru Fahrettin Er, kentte değerli mülkleri olan Z.S (65) ile irtibat kurduktan sonra örgütün diğer üyeleriyle birlikte Ü.’nün mal varlığını FETÖ’ye aktardı" dendi.

Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberi şöyle:

Terör örgütü FETÖ’nün, bir yandan emniyet, yargı, TSK üzerinden devleti ele geçirmeye çalışırken, darbenin finansmanı için yaşlı insanların mal varlığını sağlık raporu, vekalet ve noter tasdiki oyunu ile Bank Asya üzerinden örgüte bağlı vakıflara aktardığı ortaya çıktı.

Manisa Cumhuriyet Savcısı Kazım Özsoy'un yürüttüğü soruşturmada çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Malvarlığını aktardı

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün Manisa yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi doktoru Fahrettin Er, kentte değerli mülkleri olan Z.S (65) ile irtibat kurduktan sonra örgütün diğer üyeleriyle birlikte Ü.’nün mal varlığını FETÖ’ye aktardı.

Rapor ve velaket

Önce, Z. S’nin vakaleti yine FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Menderes Hırçıner’e devredildi. Ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Z.S’ye, aile bireylerinin itiraz etmesini engellemek için ‘akli melekeleri yerinde olduğuna’ dair sağlık raporu alındı.

Kendi vakıflarına...

Z.S’nin vakaleti elinde bulunan FETÖ üyesi Menderes Hırçıner, kent merkezindeki 4 milyon lira değerindeki 6 bin 483 metre kare arsayı, el konulan Bank Asya üzerinden 200 bin lira bedel ile örgütün vakfı olarak bilinen Feyza Eğitim Kültür Vakfı’na satış yaptı.

Doktor ve avukat

Z.S’nin mirasçılarının şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde heyet Başkanı Semih Özalp ve Selin Aksoy’un ZS'ye hazırlanan ve 30 sorudan oluşan testin 29’una doğru cevap verdiği belirtildi. Mirascılar ise annelerinin ismini zorla ifade ettiğini iddia ederek’’

Annemiz, bırakın test olarak hazırlanan 30 sorunun 29’una doğru cevap vermesini, ismini zor zikrediyor. Günleri, ayları ve paranın ne olduğunu sorsanız bilmez’’dediler. Bu arada, Z.Ö’nun yakınlarının satış iptali davası açtıkları ve duruşmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Savcılık, söz konusu doktor ve avukatı FETÖ üyesi olmanın yanı sıra örgüte yaşlı insanlar üzerinden haksız finans sağlamak suçundan da tutukladı. Z.S’nin oğlu Uğur S. ise, olayı kentteki bir yakınından duyarak araştırınca şoke olduğunu söyledi.