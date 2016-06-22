Star: Doğu Perinçek, liselileri yaz kampında militanlığa hazırlıyor

Star gazetesi, Doğu Perinçek'in liselileri yaz kampında militanlığa hazırladığını iddia etti. "Perinçek’in güdümündeki TGB ve TLB, gençleri yaz kampında militanlığa hazırlıyor" ifadelerinin yer aldığı haberde, "Liselerde bildirinin altından Gezi’de başarısız olan marjinal yapılar çıktı" dendi.

Sabah gazetesinin bugünkü (22 Haziran 2016) nüshasında yer alan 'Derin iz lisede' başlıklı haber şöyle:

Liselerde bildirinin altından Gezi’de başarısız olan marjinal yapılar çıktı. Öğrencileri örgütlediklerini itiraf eden Perinçek’in güdümündeki TGB ve TLB, gençleri yaz kampında militanlığa hazırlıyor.

Türkiye’nin güzide liselerinde yaşanan protestoların altından Gezi Parkı olaylarında ön saflarda yer alan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) çıktı. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar, olayların bizzat TGB ve 2013 yılında kurduğu Türkiye Liseliler Birliği (TLB) ile bazı sendikalar yönlendirildiğini ortaya koydu. Protestoya katılan liseli öğrencilerce okunan bildirinin de TLB tarafından hazırlandığı sosyal medya hesaplarından açıklandı.

Yeni hazırlık

Ulusal TV’de liselerdeki protestoları kendilerinin organize ettiğini itiraf eden TLB Başkanı Bora Çelik, 4+4+4 uygulamaları, Atatürkçü nesil yetiştirme hedefinin kırılması ve imam hatip liselerine fazla ödenek ayırması gerekçeleriyle eylem yaptıklarını söyledi. Hükümeti de tehdit eden Çelik, yazın öğrencilerle kamplar yapacaklarını belirterek, “Dönemin başını şöyle hayal edin. Dönemin sonunu böyle güzel kapatan arkadaşlar yeni dönemi çok daha güzel açacak. Hatta (Nerede kalmıştık müdür?) diye sloganlar hazırladık” dedi.

3 yıl önce...

Bugün liselerde ortaya çıkan karanlık yapının temeli, Gezi olaylarından hemen sonra atıldı. Yeni bir Gezi için çalışmaya başlayan TGB, 2013 yılının eylül ayında TLB’nin kuruluşunu ilan etti. Kamuoyunun Gezi olaylarından tanıdığı TGB Başkanı Çağdaş Cengiz’in yardımcısı Bora Çelik ise TLB başkanlığına getirildi. Liseli gençleri karanlık planın içine çekmek amacıyla kurulan TLB, örgütlenme ve çalışma programı kapsamında Türkiye’nin gözbebeği olan başarılarıyla göz dolduran liseleri hedef seçti. Anadolu’daki liselerde de propaganda faaliyetleri yürütüldü. Çeşitli kentlerde düzenlenen şölen, konferanslar gibi etkinliklerle gençlerin kurgulanan kirli tezgah için beyni yıkandı. TGB-TLB’nin ilk hedefi ise merhum Necmettin Erbakan ile Ahmet Davutoğlu ve Mesut Yılmaz’ın mezun olduğu İstanbul Erkek Lisesi oldu.

Fitil ateşlendi

TGB, TLB ve bazı sendikaların dışardan organizasyonu sonucu mezuniyet töreninde okul müdürünün protesto edilmesiyle liselerde olayların fitili ateşlendi. Kirli provokasyona daha sonra Galatasaray, Cağaloğlu, Kadıköy Anadolu, İzmir Bornova, Çiğli Fen, Gazi Anadolu İmam Hatip, Vefa, Notre Dame de Sion, Bakırköy Anadolu, İzmir Atatürk, Eskişehir Kılıçdaroğlu Anadolu, Seyitgazi Sağlık Meslek, Salih Zeki Anadolu liselerindeki TLB yapılanması da katıldı. TGB ve TLB’nin örgütlendiği 370 civarında liseden öğrencilerin söz konusu protesto metnini imzaladığı iddia edildi. Bildiriye imza attığı açıklanan çok sayıda öğrencinin de konudan haberinin olmadığı tespit edildi.

Yaz kamplarında öğrencilere tuzak

Ulusal TV’de liselerdeki protestoları kendilerinin organize ettiğini itiraf eden TLB Başkanı Çelik, 4+4+4 uygulamaları, Atatürkçü nesil yetiştirme hedefinin kırılması ve imam hatip liselerine fazla ödenek ayırması gerekçeleriyle eylemlerin yapıldığını kaydetti. Hükümeti de tehdit eden Çelik, yazın öğrencilerle kamplar yapacaklarını belirterek, “Dönemin başını şöyle hayal edin. Dönemin başını böyle güzel kapatan arkadaşlar yeni dönemi çok daha güzel açacak. Hatta (Nerede kalmıştık müdür?) diye sloganlar hazırladık” dedi.

Talimatı Suriye'de mi aldı?

2015 yılı eylül ayında Suriye’ye esrarengiz bir ziyaret gerçekleştirildi. TLB Genel Başkanı Bora Çelik, TGB Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Elif İlhamoğlu ve tercüman Çimen Filiz Paşa’dan oluşan 3 kişilik Türkiye Gençlik Birliği heyeti uluslararası bir konferansa katılmak üzere Şam’a gitti. Heyet, 13-24 Eylül 2015 tarihleri arasında Suriye’de kaldı. Türkiye’ye döndüklerinde ise karanlık yapıdaki hareketlenme dikkati çekti. Çeşitli vesilelerle küçük yürüyüşler düzenleyen TLB-TGB, 19 Mayıs’ta “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, tecavüzcüler ve bölücüler ülkesi olmasın diye 19 Mayıs’ta Dolmabahçe’ye yürüyoruz” duyurusuyla en büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda liselerde yapılacak protestoların da provası niteliğindeydi.

Yine sokağa çokarız tehdidi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Topçu Kışlası açıklaması sonrasında Ulusal TV’de özel yayın yapıldı. Programa katılan Bora Çelik, “Toplu Kışlası’na sahip çıkma gericiliğin tarihine sahip çıkmadır. Bir ara gençlerin sabrını sınamaya kalktılar orada hadlerini bildirdik. Şimdi tekrardan böyle bir şey yaparlarsa yine sokaklara çıkarız” sözleriyle tehdit etti.

Paralel destek

Liselerde oynanan karanlık oyuna şer odaklarına ait medya kuruluşları da manşetlerinden destek verdi. 5-15 Haziran tarihleri arasında yapılan haberler incelendiğinde Aydınlık, Birgün, Evrensel, Yurt, Özgür Düşünce, Cumhuriyet gibi sol, marjinal ve FETÖ/PDY medyasında konuya dair çok sayıda haber yapıldığı dikkati çekti.

Gezi'yi 1 ay önce duyurmuştu

TGB’nin 23 Nisan 2013’teki kurultayı Gezi Parkı olaylarının planı yapıldığını ortaya koyuyor. Konuşmasında bir ay öncesinde Gezi Parkı eylemlerini işaret eden TGB Başkanı Çağdaş Cengiz, “Önümüzdeki 1 Mayıs’ta önemli somut eylemimizi gerçekleştireceğiz. Büyük eylemler gelecek. Hepsinin planını programını yapıyoruz. 1 Mayıs’tan sonra da çok büyük bir yürüyüş bizi bekliyor” ifadesini kullanmıştı.

İtiraf tweetleri

Twitter’dan yapılan paylaşımlar eylemin TLB tarafından yapıldığını ve bildiriye sadece TGB-TLB üyelerinin imza attığını ortaya koyuyor.

Süper beyinler devşiriliyor

Gayri milli eylemlerde ön saflarda yer alan TGB ve TLB Türkiye’nin geleceğini kuracak olan süper gençlerin eğitim gördüğü liselerde örgütlenmesi tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaset yapan TLB’nin ağına düşen liseliler pankartlarla sokaklardaki eylemlere katılıyor.

Taksim kararı çıldırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Taksim Gezi Parkı’na o tarihi eseri inşa edeceğiz. Adım atacağız, bir an önce yürüyeceğiz” açıklamasının ardından TGB-TLB’nin sosyal medya hesaplarından tehdit ve provokasyon içerikli paylaşımlarda bulunuldu. TLB’nin Twitter hesabından atılan tweette “Kimse tatildeyken liselerin sabrını sınamasın. Ayaktayız hazırız Gezi Parkı’nı savunacağız” ifadeleri kullanıldı. Aynı hesaptan Bora Çelik adına yapılan açıklamada ise “Cumhuriyet devrimini karşılarına almaya devam ederlerse Türk gençliğini yine karşılarında bulacaklar. Bir ülkede liseliler ayağa kalıyorsa bu büyük halk hareketlerinin geleceğinin göstergesidir” denildi. TGB de Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Hükümet’i tehdit etti.

Hedefleri Erdoğan

Sosyal Medya hesaplarından 600 bin kişiyi katleden Esad’ı savunan Bora Çelik, Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın Taksim açıklamasının ardından TLB ve TGB hesaplarından tehdit içerikli provokatif mesajlar atıldı.

TLB değil MLTN ocağı

Gezi’de başarısız olan şer odakları, kalkışmanın hemen ardından Türkiye’nin göz bebeği liseleri hedef seçti.

Vesayetçilerin kurduğu TLB eliyle yeni sokak eylemleri için liselerdeki protestolar tezgahlandı.