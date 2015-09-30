Star: Doğan Grubu yayınları ve sosyal medya hesaplarına ‘terör’ incelemesi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Doğan Medya Grubu’nun tüm yayın organları ve sosyal medya hesaplarının tek tek incelenerek ‘terör örgütü propagandası’ içeren haber ve mesajların kurum politikası olup olmadığının tespitini istediği iddia edildi.

Başsavcılık, Doğan Medya Grubu hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla resmen soruşturma başlatmıştı.

Star gazetesinden Helin Şahin’in haberinde gündeme getirilen iddiaya göre, soruşturma derinleştirilerek gruba bağlı tüm yayın organları ve sosyal medya hesapları mercek altına alındı; başsavcılık, ‘terör örgütü propagandası’içeren yayınların bir kurum politikası olup olmadığına dair detaylı araştırma için Emniyet’e yazı yazdı. Emniyet’in araştırmasından sonra Başsavcılık karar verecek.

Habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan yazıda, grubun yayın organlarında yer alan ‘Terör örgütleri propagandası’ içeren yayınların tek tek tespiti istendi; yine grubun yayın organlarının Twitter hesaplarının da incelenmesi için talimat verildi.

Habere göre savcılık, bu araştırmanın tamamlanmasının ardından ‘terör örgütü propagandası’ içeren yayınların bir kurum politikası olup olmadığına yönelik kararını verecek. Kurum politikası olduğunun tespit edilmesi halinde Grup Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın da aralarında yer aldığı birçok kişinin ifadesi alınacak. Kurum politikası olmadığının tespiti halinde ise söz konusu yayınları hazırlayan kişiler hakkında kurumun ne gibi bir tavır sergilediği araştırılacak.