Star: Davutoğlu'na vurgu başarıları yakmak için; babayı oğula düşman edebilecek ‘ucube’ yönetim değişmeli!

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Asıl başarının, ‘başarıyı kendinden bilmemek’ olduğunu iyi bilen; ‘bilge’ başbakanımızın bütün mütevaziliğine ve hassasiyetine rağmen, “Davutoğlu’nun büyük zaferi” şeklindeki ‘özel’ vurgular, aslında bütün başarıları yakmak için çakılan kıvılcımlardır" görüşünü dile getirdi.

"Velhasıl, sadece Türkiye’nin değil, bütün Osmanlı coğrafyasının ümit bağladığı bu hareketin akamete uğraması, taşınması zor bir vebaldir" diyen Nuh Albayrak, yazısında "Bunu önlemenin tek yolu ise ‘yarım kalan ameliyat’ın tamamlanarak Türkiye’nin; babayı oğula düşman edebilecek şu ‘ucube’ yönetim sisteminden kurtarılmasıdır" ifadelerine yer verdi. Nuh Albayrak'ın Star gazetesinin bugünkü (3 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Seçim bitti, sonuçlar tartışılıyor... Bir kere ortada büyük sürpriz filan yok...

Sadece kendi dünyalarında patinaj yapanlar, farklı şeyler söyleyenleri duymamış/anlamamış olabilir.

‘Temenni’ ile ‘tespit’i karıştırarak, “Bu kadar kısa zamanda ne değişti ki 7 Haziran’dan farklı tablo çıksın?..” diyenler, başlangıçta yanlış gözlük taktıkları için ‘gördükleri’ her şey yanlış oldu.

Defalarca söyledik; siyasi tarihimizin en kısa aralıklı seçimi olabilir ama bu sürede yaşananlar, 2011-2015 arasındaki 4 yılda yaşananlara taş çıkartacak cinstendi...

Bu değişiklikleri siyasetçiler, aydınlar(!), gazeteciler, akademisyenler, araştırmacılar göremeyebilir ama halkın çok iyi gördüğünü de biz gördük.

Nitekim kayıtlara geçsin diye seçimden bir gün önce sosyal medyada, “ne değiştiğini anlamayanlara yarın halk anlatacak” demiştim.

Çünkü 7 Haziran’da halk AK Parti’yi uyardı ama sonrasında yaşananları da kendisi için ‘ciddi bir uyarı’ olarak gördü ve gerekeni yaptı.

Muhalefetin bu sonuçları nasıl değerlendireceğini bilmiyoruz. İlk tepkilere bakılırsa ‘o cephe’de değişen bir şey yok. Dibi görünen bardakta bile ‘dolu taraf’ı görmeyi becererek, ortaya koydukları kişiliksiz tutumun kendilerini daha da küçülttüğünü bir türlü anlayamıyorlar.

Halkın yüzde 52 oyu ile seçilen bir cumhurbaşkanına “diktatör” diyen bu zavallılar, asıl kendilerine “Git artık, diktatör” diye bağıran milyonları ne zaman duyacaklar?