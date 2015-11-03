Seçimin kaybedenlerinden Andy-Ar: Türkiye sosyolojisi yeniden yazılmalı

1 Kasım seçimleri için yapılan anketlerde seçim sonuçlarına yaklaşamayan araştırma şirketlerinden Andy-Ar’ın sahibi Faruk Acar, seçmenlerin yanlış cevaplarla araştırmaları yönlendirdiğini belirterek, “Türkiye sosyolojisi yeniden yazılmalı” dedi.

1 Kasım seçimleri için 7 Haziran’dan bu yana araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde seçim sonuçlarına A&G dışındaki şirketler yaklaşamadı. Seçimin kaybedenleri arasında yer alan anket şirketleri sonuçların neden uyuşmadığı konusunda açıklamada bulunuyor. Hürriyet’te yer alan habere göre Fatih Acar, “AK Parti’nin HDP’den de oy alması sosyolojik olarak açıklanamaz” diye konuştu.

1 Kasım gecesi sonuçların açıklanmasının ardından anket tahminleri için özür dileyen Acar, daha sonra yaptığı açıklamada; “Türkiye sosyolojisinin tekrar yazılması gerektiği kanaatindeyim. Söylemini milliyetçilik üzerine oturtan “AK Parti’nin HDP’den de oy alması sosyolojik olarak açıklanamaz”. Bağımsızlar, paralelciler diye tanımlanan AK Parti karşıtlarının da buraya oy kullandığını görüyoruz. Oyunu paylaşmakta korkan, ürken ve yanlış cevaplarla araştırmaları yönlendiren bir seçmen olabilir” dedi.