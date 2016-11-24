Star: Cumhuriyet Vakfı davasının hâkimi emekliliğini istedi

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülecek Cumhuriyet Vakfı'na 'usulsüz üye atanması' iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması öncesinde hâkim Nesibe İste'nin emekliliğini istediği iddia edildi. Star gazetesinin haberinde "Davanın bugün görülecek karar duruşması öncesi hâkim sürpriz bir kararla emekliliğini istedi" ifadesine yer verildi.

Gazetenin eski yöneticileri Alev Coşkun, Şevket Tokuş ve Mustafa Pamukoğlu’nun iki buçuk yıl önce yapılan seçimin iptali için açtıkları davada, Cumhuriyet Vakfı ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı olarak yargılanacak.

Davacılar 18 Şubat 2014 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu toplantısının iptalini istiyor. Söz konusu toplantıda, yönetim kurulu seçimleri yapılarak yeni yönetim oluşmuş ve yeni yönetime seçilmeyen eski Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri seçimlerin iptali için dava açmıştı. Mustafa Balbay da 18 Şubat 2014 tarihli seçimde yönetim kurulu üyesi seçilmesine rağmen seçimlerin iptalini isteyenler arasında.