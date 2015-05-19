Star: Cemaat medyası için geri sayım başladı!

Star gazetesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen yayın organları için yaptığı engelleme talebine ilişkin olarak, Ulaştırma Bakanlığı’nın harekete geçtiğini öne sürdü. Bakanlığın RTÜK’e yazı yazarak başsavcılığa talebini ilettiği ve gereğinin yapılmasını istediği iddia edildi.

Star'da yer alan habere göre, söz konusu iddia şöyle:

"Edinilen bilgiye göre Ulaştırma Bakanlığı, Ankara Başsavcılığı’nın yazısını öncelikle MGK’ya sorma kararı aldı. Bakanlık, MGK’dan FETÖ hakkında detaylı bilgi talep etti. Bakanlık bir başka yazıyı da RTÜK’e yazdı. Bakanlık yazısında, Ankara Başsavcılığı’nın paralel medya hakkındaki tespitlerine yer verilerek gereğinin yapılması istendi. Böylece paralel medya için süreç başlamış oldu."

Türksat uydusundan yayın yapan TV kanallarının engellenmesi girişimine tedbir olarak, Paralel Yapı bünyesinde tıpkı terör örgütü PKK’nın bir zamanlar MED TV ile yaptığı gibi, yurt dışından yayın yapacak bir televizyon kanalı kurdu. MC Haber adlı TV kanalının kuruluşu dün Paralel Yapı gazetelerinin birinci sayfasından duyuruldu.

Örgüt propagandası var

“Yasaksız haber için yeni bir soluk : MC Haber TV” başlığıyla duyurulan yeni televizyonun Almanya merkezli olduğu ve hotbird uydusu üzerinden yayın yapacağı öğrenildi. Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Burç TV, Bugün TV, Kanaltürk TV gibi pek çok televizyon ve radyo kanalına sahip Paralel Yapı’nın, devletin Türksat uydusundan yapılan yayınlarına yasak getirmesinin ardından, yurt dışından yayın yapacak tv kanallarının sayısını arttıracağı belirtiliyor.