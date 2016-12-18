Star: Bundan sonra terör haberlerini yeni bir formatla sunacağız, bütün medyayı 'buraya' davet ediyoruz

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili olarak yayımlanan haberlerle ilgili olarak "Milli Seferberlik’te üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz de 'Milli İradenin Sesi' olarak, bu seferberlikte yerimizi alıyor ve bundan sonra terör haberlerini yeni bir formatla sunuyor, teröristlerin sevincini pis kursaklarında bırakıyoruz. Bütün medyayı da'buraya' davet ediyoruz" dedi.

Nuh Albayrak'ın "Mesajı aldık, gereğini yaptık…" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Beşiktaş’taki patlamanın haftasında Kayseri…

Aynı örgüt ve aynı tarz…

Ve aynı operasyon…

Patlamadan hemen sonra sosyal medya timleri devreye girdi ve olay yerinden arakladıkları vahim görüntüleri süratle yaymaya başladı.

“Bunu da mı FETÖ yaptı…”

“Batsın sizin başkanlığınız…”

Bunlar, böyle bir olaydan hemen sonra söylenecek şeyler mi ki…

Aslında kendilerini ele veriyorlar. Bunlar, “hizmet” ağları bütün terör örgütlerine kadar uzanan; sınır tanımayan “silahsız teröristler”dir.

Daha doğrusu asıl operasyonu bunlar yapar, teröristler sadece bunların tepineceği ortamı hazırlar.

“Ortalık karışacak” kehanetinde bulunanların bildiği varmış…

“Her türlü kargaşa artacak. Her gün birilerinin öldüğü bir ortamda, FETÖ ile mücadeleden bahsetmek bile çok ‘abes’ karşılanacak. Anayasa değişikliği engellenecek. AK Parti bölünecek. Erdoğan inecek…”

Demek ki neymiş…

- Tahriklere kapılmıyor, kirli oyuna gelmiyoruz.

- Milletçe kenetlenip tek yumruk oluyoruz.

- ‘Yeni Türkiye’ yolundan asla dönmüyoruz.

- Milli Seferberlik’te üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz de “Milli İradenin Sesi” olarak, bu seferberlikte yerimizi alıyor ve bundan sonra terör haberlerini yeni bir formatla sunuyor, teröristlerin sevincini pis kursaklarında bırakıyoruz.

Bütün medyayı da“buraya” davet ediyoruz.