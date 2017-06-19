Star, Ahmet Taşgetiren'in yazısındaki o cümleyi sansürledi

Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in, dün (18 Haziran 2017) gazetede yer alan "Bence iktidar, 'adalet yürüyüşü'nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslubu ile olmaz bu iş" ifadesine internet sitesinde yer verilmedi.

Söz konusu sansür, Taşgetiren'in okurları tarafından tepkiyle karşılandı.

T24'e konuşan Taşgetiren, söz konusu bölümün bilgisi dâhilinde metinden çıkarıldığını ifade etti.

Taşgetiren ne demişti?

Ahmet Taşgetiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu'nun eylemi klasik CHP tabanının ötesinde karşılık bulur. En kötü şey, eylemin provoke edilmesi olacaktır. Eğer buna mani olabilirlerse, yürüyüşün her safhasında medyada “sempatik” haberler çıkması kaçınılmazdır. 69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu. Genç olsa bile her insan tükenebilir. Ama o tükenme halleri bile etkinliği artırır."

Taşgetiren sözlerinin devamında "Bence iktidar, 'adalet yürüyüşü'nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslubu ile olmaz bu iş" dedi. Ancak söz konusu ifade, internet sitesinde sansürlendi.