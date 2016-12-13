Star: ABD, YPG'ye aralarında Stinger füzesinin de yer aldığı 7 helikopter silah gönderdi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, ABD'nin, hükümetin terör örgütü olmakla suçladığı YPG'ye hava savunma sisteminde etkili Stinger füzesi (Manpads) gönderdiğini iddia etti. Dün Diyarbakır'da F-16'nın düşmesinden sonra yapılan haberde, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt güçleri YPG ile ABD arasındaki silah sevkiyatı hakkında "Washington, Suriye’de PKK’ya yardım etmekten geri durmuyor. Kongre’den teröristlere stinger yardımı tasarısını geçiren ABD, Başkanın onayını beklemeden YPG’ye 7 helikopter silah gönderdi" ifadesi kullanıldı.

Diyarbakır'da F-16 savaş uçağı düştü

Star gazetesinin bugünkü (13 Aralık 2016) nüshasının birinci sayfasından gördüğü haber şöyle:

Suriye’deki muhaliflere taşınabilir hava savunma füzeleri (Stinger) verilmesinin önünü açan bütçenin onaylanmasının ardından, Amerika terör örgütüne destek olmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Washington yönetiminin, Obama’nın tasarıyı imzalamasını beklemeden, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki silahlı kolu YPG’ye helikopterle silah indirdiği ortaya çıktı. BasNews’in haberine göre, PKK/YPG’nin başında olduğu paravan örgüt Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir yetkili ABD’nin YPG kontrolündeki Ayn İsa’ya 7 askeri helikopterle silah indirdiğini bildirildi. DEAŞ’la SDG eliyle mücadele etmeye çalışan ABD’nin, silah sevkiyatını Rakka operasyonunun ikinci aşaması için gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan BasNews’e konuşan bir diğer SDG’li yetkili ise, Rakka operasyonunda kullanılmak üzere koalisyon ülkelerinin gelişkin silahlar verdiğini doğruladı.

YPG’ye güvenli bölge

Gönderilen silahlar arasında stinger füzeleri ve zırhlı araçlara karşı kullanılabilecek roketler olduğunu da itiraf eden yetkili, ABD’nin Suriye’de YPG’ye dayalı güvenli bir bölge oluşturmayı planladığını söyledi.

PKK Şengal’den çıkacak

ABD, terör örgütü PKK’yı Şengal’den çıkarmak için harekete geçti. Amerika’nın Erbil Başkonsolosu Ken Gross, önceki gün Şengal’de Kaymakam Naif Seydo ile bir araya geldi. PKK’nın Şengal’de çocukları silahlandırmasından duyduğu sıkıntıyı dile getiren Seydo’ya, Gross’un "PKK’nın Şengal’den çekilmesi için yeni bir mekanizma arayışındayız" dediği öğrenildi.