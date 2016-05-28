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Star: 28 Şubat paşaları Yüce Divan'da yargılanacak

Davada yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile Kuvvet Komutanlarının dosyası AYM'ye gönderilecek

28 Mayıs 2016 13:28

Kamuoyu'nda Postmodern darbe olarak da bilinen 28 Şubat ile ilgili davada dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan’da yargılanacağı iddia edildi.

Star gazetesinden Tuğba Ceyhan'ın haberine göre, Şubat postmodern darbesi kapsamında yürütülen davaya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ergenekon Davası sanığı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile ilgili karar emsal olacak.

Buna göre 16. Ceza Dairesinin Başbuğ hakkında, Anayasa’nın “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar” maddesi gereğince verdiği karar, 28 Şubat davasını da etkileyecek.

Yargıtay’ın bu kararına istinaden 28 Şubat Davasında yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile Kuvvet Komutanlarının dosyasının da ‘görevsizlikle’ Anayasa Mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

Dosyanın AYM’ye gönderilmesiyle birlikte, Karadayı ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin yargılanmasında Yüce Divan’da devam edilecek. 

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28 ŞubatPostmodern darbeİsmail Hakkı Karadayı

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