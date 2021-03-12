Stanley Tucci ve Colin Firth'ün başrollerini paylaştığı 'Supernova'daki eşcinsel seks sahnesi Rusya'da sansürlendi

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Rusya'da başrollerini Stanley Tucci ve Colin Firth'ün paylaştığı "Supernova" filminin distribütörlerinin filmdeki eşcinsel seks sahnesini sansürlediği belirtildi.

Moscow Times'ın DTF sitesine dayandırdığı haberine göre filmin bir sahnesinde karakterler duygusal bir diyalogdan sonra birlikte olmaya çalışıyor. Filmin orijinalini izleyenler, Rusya'da gösterilen versiyonunda bu sahnenin "kaybolduğunu" ifade etti.

Filmin orijinalini izleyenler, "Bu otosansüre rağmen filmin içeriğinden karakterlerin eşcinsel bir çift oldu anlaşılıyor" dedi.

Rus film eleştirmeni Konstantin Kropotkin, Supernova'nın ülkedeki distribütörü World Pictures'ın filmin bu sahne sebebiyle bazı sinema salonlarında yayınlanmayacağından endişe ettiğini yazdı.

Rusya'da "18 yaşın altındakilere eşcinsellik propagandasını yasaklayan" bir yasa bulunuyor.