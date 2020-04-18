Stanford Üniversitesi araştırması: ABD'de koronavirüs vaka sayısı açıklananın 85 katı olabilir

ABD'de Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının, sanılanın 85 katı olabileceği sonucuna vardı.

Cuma günü açıklanan araştırmada, California'daki Santa Clara bölgesinden 3.300 kişiden alınan örneklerin incelendiği, virüsün resmi rakamlarda ifade edilenden 50 ila 85 kat daha yaygın olduğu ifade edildi.

Bu konuda yapılan ilk geniş çaplı araştırmanın henüz bağımsız değerlendirmeye tabi tutulmadığı belirtildi.

Araştırmada, sağlıklı yetişkinlerin parmaklarından alınan kan örneklerinde koronavirüse karşı antikor olup olmadığına bakıldı. Antikorun bulunması, kişiye virüs bulaştığına ve hastalığı atlattığına işaret ediyor.

Araştırma sırasında Santa Clara bölgesinde 1.094 Covid-19 vakası ve 50 ölüm açıklanmıştı.

Ancak antikor bulunan kişi sayısına bakıldığında, Nisan ayı başlarında bu bölgede 48 bin ila 81 bin arasında kişiye virüs bulaşmış olabileceği, bunun ise resmi rakamın 50 ila 80 katı olduğu ifade ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'deki toplam vaka sayısı 706 bini, ölenlerin sayısı ise 37 bini aştı.