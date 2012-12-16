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Yaşam

Standartlara uymayan kesimhaneler kapatılacak

Gerekli koşullara uymayan, plan ve proje hazırlamayan kesimhane ve et işleme tesislerin 31 Aralık'tan sonra durdurulması kararlaştırıldı

16 Aralık 2012 14:41

Düzenleme yapılmayan ya da haklarında proje sunulmayan kesimhane ve et işleme tesisleri 31 Aralık'tan itibaren kapatılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, ''Gıda İşletmeleri Kayıt ve Onay İşlemleri Yönetmeliği'' gereğince 31 Aralık tarihine kadar düzenleme yapılmayan ya da haklarında proje sunulmayan kesimhane ve et işleme tesisleri kapatılacak.

Yönetmelikle daha önce ''çalışma izin belgesi'', ''çalışma izni ve gıda sicili belgesi'' ya da bu belgelere eşdeğer belgeyle faaliyetlerini yürüten işletmelere, 31 Aralık tarihine kadar yönetmelikte yer alan şartlara uyuması ve onay belgesi alması zorunluluğu getirildi.

Gerekli koşullara uymayan, plan ve proje hazırlamayan işletmelerin, 31 Aralık'tan sonra durdurulması kararlaştırıldı.

 

 

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