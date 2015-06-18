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Ekonomi

Standard & Poor's: Erken seçim belirsizliği artırır

Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de siyasi belirsizliğin önümüzdeki birkaç ay boyunca süreceği kaydedildi

18 Haziran 2015 14:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada, Türkiye'de siyasi belirsizliğin önümüzdeki birkaç ay boyunca süreceği kaydedildi.

S&P'den yapılan açıklamada değerlendirilen ülkeler arasında cari açık kırılganlığı en yüksek ülkenin Türkiye olduğu ifade edilirken "Erken seçime gidilirse Türkiye'de belirsizlik yıl sonuna kadar sürer" denildi. S&P'nin açıklamasında, erken seçime gidilmesinin tüketici güvenini zayıflatacağı ve enflasyonu artıracağı tespitleri yer aldı.

Türkiye'deki parlamento seçimlerinin kredi notuna bir etkisi olmadığını belirten S&P, raporda yapılan yorumların Türkiye'nin kredi notuna yönelik bir değişiklik ya da teyit olarak algılanmaması gerektiğini de belirtti. 

 

Fitch ve Moody's de açıklama yapmıştı

 

Hatırlanacağı üzere bir diğer kredi derecelendirme Kuruluşu olan Fitch de seçim sonrası siyasi belirsizliklere yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

Fitch, siyasi belirsizliğin ekonomi üzerinde baskı oluşturabileceğini, olası bir faiz artışının banka faiz marjını olumsuz etkileyebileceğini kaydetmişti.

Reyting şirketi Moody's ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının ekonomi politikalarının uygulanmasını güçleştireceğini bildirmişti. 

Sonuçların ülkenin kredi notu görünümüne etkisinin olumsuz olduğu bildirilen açıklamada, belirleyici olacak faktörün yeni hükümetin reform yapabilme kapasitesi olacağı değerlendirmesinde bulunulmuştu. 

 

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