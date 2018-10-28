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Spor

Standard Liege ile Genk yenişemedi

Standard Liege - Genk: 1-1 İSTANBUL (DHA) - Belçika Pro Lig 12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı

28 Ekim 2018 21:57

Standard Liege - Genk: 1-1

İSTANBUL (DHA) - Belçika Pro Lig 12\'nci hafta müsabakasında Akhisarspor\'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş\'ın Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı.
Sclessin Stadyumu\'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 84\'üncü dakikasında Mbwana Samatta, Genk\'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. 90\'ıncı dakikada Standard Liege, Christian Luyindama ile eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.
Alınan sonuçla Genk 30 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Standard Liege 20 puanla 5\'inci sırada haftayı noktaladı.

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