Standard Liege ile Genk yenişemedi

Standard Liege - Genk: 1-1

İSTANBUL (DHA) - Belçika Pro Lig 12\'nci hafta müsabakasında Akhisarspor\'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu\'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş\'ın Avrupa Ligi I Grubu\'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı.

Sclessin Stadyumu\'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 84\'üncü dakikasında Mbwana Samatta, Genk\'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. 90\'ıncı dakikada Standard Liege, Christian Luyindama ile eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.

Alınan sonuçla Genk 30 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Standard Liege 20 puanla 5\'inci sırada haftayı noktaladı.