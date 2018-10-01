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Spor

Standard Liege - Akhisarspor maçında Manuel Schuettengruber düdük çalacak

İSTANBUL / DHA Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Standard Liege takımı ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek

01 Ekim 2018 19:56

İSTANBUL / DHA

Akhisarspor\'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda Belçika\'nın Standard Liege takımı ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.
UEFA\'dan yapılan açıklamaya göre Belçika\'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı\'nda TSİ 22.00\'de başlayacak maçta Schuettengruber\'in yardımcılıklarını Roland Brandner ile Robert Steinacher üstlenecek. İlave yardımcı hakemliğini Oliver Drachta ile Dieter Muckenhammer\'in yapacağı maçın dördüncü hakemi Stefan Kuehr olacak.

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