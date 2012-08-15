Stallone oğluyla ilgili ilk kez konuştu

ABD televizyonunda yayınlanan “Good Morning America” programına katılan Sylvester Stallone geçtiğimiz ay Los Angeles’taki evinde ölü bulunan oğlu Sage ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu çok zor bir dönem geçirdiğini fakat ailesinin desteğiyle yaralarının sarılacağını söyledi.

Stallone başrollerini Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham ve Dolph Lundgren ile paylaştığı son filmi “The Expendables 2” filmini tanıtmak için konuk olduğu şovda oğlu Sage ile ilgili soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman 36 yaşındaki Sage’in ardından çok acı çektiğini söyleyen Stallone ailesinin yardımıyla ölümün de hayatın bir gerçeği olduğunu zamanla kabulleneceğini söyledi.

65 yaşındaki Stallone şöyle konuştu: “Çok, çok zor bir şey. Arkadaşların ve ailenin desteğiyle atlatmaya çalışıyorsun. Hayatına bıraktığın yerden devam etmen gerekiyor. Aksi takdirde bir girdabın içine girersin ve kaybolursun.”

Film yapımcısı olan Sage'in ölüm nedeni hala araştırılırken yetkililer yapımcının aşırı dozda ağrı kesici ilaç alarak hayata veda etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (ntvmsnbc)