T24 LogoT24 Logo
Magazin

Stallone oğluyla ilgili ilk kez konuştu

Sylvester Stallone Los Angeles’taki evinde ölü bulunan oğlu Sage ile ilgili ilk kez konuşarak çok zor bir dönem geçirdiğini söyledi

15 Ağustos 2012 16:20

ABD televizyonunda yayınlanan “Good Morning America” programına katılan Sylvester Stallone geçtiğimiz ay Los Angeles’taki evinde ölü bulunan oğlu Sage ile ilgili olarak ilk kez konuştu.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu çok zor bir dönem geçirdiğini  fakat ailesinin desteğiyle yaralarının sarılacağını söyledi.

Stallone başrollerini Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham ve Dolph Lundgren ile paylaştığı son filmi “The Expendables 2” filmini tanıtmak için konuk olduğu şovda oğlu Sage ile ilgili soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman 36 yaşındaki Sage’in ardından çok acı çektiğini söyleyen Stallone ailesinin yardımıyla ölümün de hayatın bir gerçeği olduğunu zamanla kabulleneceğini söyledi.

65 yaşındaki Stallone şöyle konuştu: “Çok, çok zor bir şey. Arkadaşların ve ailenin desteğiyle atlatmaya çalışıyorsun. Hayatına bıraktığın yerden devam etmen gerekiyor. Aksi takdirde bir girdabın içine girersin ve kaybolursun.”

Film yapımcısı olan Sage'in ölüm nedeni hala araştırılırken yetkililer yapımcının aşırı dozda ağrı kesici ilaç alarak hayata veda etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. (ntvmsnbc)

ETİKETLER

Sylvester StalloneSage Stalloneoğluölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24