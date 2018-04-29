Stalin'in ismini reddeden torunu yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği'nin liderlerinden Josef Stalin'in torunu Alexander Burdonsky 75 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Burdonsky başarılı bir Rus tiyatro yönetmeniydi.

Burdonsky, Alexander Stalin ismiyle doğmuştu, ancak Sovyet diktatörle ilişkilendirilmemek için annesinin kızlık soyadını kullanıyordu.

Yıllarca Moskova'daki Merkezi Rus Ordu Tiyatrosu'nu yönetti.

Geçen yıl Stalin'in bir başka torunu, Yevgeny Çugaşvili 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Ancak o, büyükbabasının savunucularından biriydi.

Alexander Burdonsky'nin babası Vasily Stalin'in, Sovyet lideriyle zorlu bir ilişkisi vardı ve 40 yaşında bir alkolik olarak hayatını kaybetti.

Burdonsky 1941 yılında Rus TV'sine yaptığı açıklamada Sovyet lideriyle çok fazla vakit geçirmediğini söylemişti.

İki yıl önce, kendi geçirdiği çocukluğu kimsenin geçirmek istemeyeceğini ve sanat alanında bir kariyer sürdürebilmek için ismini değiştirdiğini söylemişti.

Bir seferinde bir röportaj sırasında büyükbabasını William Shakespeare'in delilik ve dahiliğin bir karışımı bir karakteri gibi gördüğünü söylemişti. Gençliğinde ona karşı çıksa da, 'tiranlık ve zalimliğine rağmen onu 20'inci yüzyılın güçlü bir figürü olarak görme noktasına vardığını' söylemişti.

Aralık 2016'da ölen Yevgeny Çugaşvili ise Stalin'i daha farklı görüyordu. Bir Rus gazetesi büyükbabasını 'kana susamış yamyam' olarak tanımlayınca, gazeteyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüş ve davayı kaybetmişti.