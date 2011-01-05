-STAJYER ÜCRETİ DÜŞÜRÜLDÜ TBMM (A.A) - 05.01.2011 - Mesleki eğitim gören öğrenciler, 10'dan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde staj uygulaması yapabilecek. Stajyerlere, asgari ücretin üçte 1'i oranında ücret verilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ''Torba tasarı'' olarak anılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının görüşmeleri devam ediyor. Tasarının komisyonda kabul edilen 55. maddesi ile mesleki eğitim gören öğrencilerin staj yapabilecekleri iş yeri sayısı artırılıyor. 10'un üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri, stajyer uygulama kapsamına alınıyor. Söz konusu iş yerinde staj yapan öğrencilere, 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin üçte 1'i oranında ücret verilmesi öngörülüyor. 20'nin üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerindeki stajyerlere, aynı asgari ücretin üçte 2'si oranında ücret ödenecek. Mevcut düzenlemede yalnızca 20'nin üzerinde işçi çalıştırılan iş yerleri stajyer uygulama kapsamında bulunuyor. Stajyerlere, asgari ücretin üçte 2'si oranında ücret veriliyor. Madde üzerinde yapılan görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri, stajyerlere verilecek ücretin asgari ücretin üçte 1'i oranına kadar düşürülmesini eleştirdi. Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, meslek okullarında eğitim gören öğrencileri hem okullarına gitmeye hem de istihdama teşvik etmek istediklerini, bu öğrencilerin tecrübelerini artırmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'de 20 fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısının 84 bin olduğunu belirten Dinçer, bunların önemli bölümünün büyük şehirlerde olduğunu, bu nedenle yurdun değişik yerlerinde mesleki eğitim gören her öğrencinin staj imkanından faydalanamadığını dile getirdi. Dinçer, çalışan işçi sayısı sınırının 10'a düşürülmesi halinde, staj yapılabilecek iş yeri sayısının 100 bin artacağına, 5'e düşürülmesi halinde ise sayının 366 bine yükseleceğine dikkati çekti. Dinçer, stajyerlere 230 lira yerine 189 lira ödeneceğini, ancak staj yapma alanını genişleteceklerini kaydetti. Tasarının, işsizlik fonu ile ilgili maddesi üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, iktidarın, işsizlik fonundaki paranın yüzde 50'sine kadar yararlanmak için yeni bir düzenleme getirdiğini söyledi. Özyürek, fondan şimdiye kadar nereye ne kadar para aktarıldığını ve paranın ne kadarından daha yararlanılacağını sordu. Bakan Dinçer ise işsizlik fonu konusunda şeffaf olduklarını, bu şeffaflığı her zaman sürdüreceklerini ifade etti. Dinçer, 2008 ile 2010 yılları arasında, söz konusu fondan GAP'a, 9 milyar 105 milyon 395 bin 592 lira aktarıldığını bildirdi. Bakan Dinçer, bu çalışmadan dolayı yeni istihdamların oluşacağını, bunları da kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi. Bu yatırımların finansmanının sağlanmasının ardından artık fondan para kullanılmayacağını kaydeden Dinçer, ''Nema gelirlerinin dörtte 3'ü kullanıldı. Bu oran dörtte 1'e düşürülecek. Sonra giderek ortadan kalkacak. Pirim gelirleri kullanılmadı'' dedi.