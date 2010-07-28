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Yaşam

Stajyer hemşirelerin büyük hatası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hastanede doğum yapan iki kadın için hazırlanan iğnelerin, stajyer hemşireler tarafından bebeklerine yapıldığı iddia edildi.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hastanede yeni doğum yapan 2 kadın için hazırlanan iğnelerin, stajyer hemşireler tarafından bebeklerine yapıldığı iddia edildi. Bebekler, hayati tehlikeleri bulunmaları nedeniyle Eskişehir’e sevk edildi.


Polis ekipleri, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde kuvözde tedavileri devam eden 2 bebeğe yanlış iğne yapıldığı ve hayati tehlikeleri bulunduğu için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bilgisine ulaştı.


Yapılan araştırmada, yeni doğum yapan Ü.Y. ve H.Y’nin Kadın Doğum Servisinde tedavi gördüğü ve bu kadınlara doktor tarafından verilen üzerlerinde isimleri yazılı enjektörlerin görevli hemşireler N.G. ve A.B. tarafından hazırlandığı belirlendi.


Ü.Y. ve H.Y’nin o sırada Çocuk Servisinde bulunmaları nedeniyle içinde ilaç olan enjektörlerin onlara uygulanması için kat temizlik görevlisi A.Ö. aracılığıyla Çocuk Servisine gönderildiği, A.Ö’nün bu enjektörleri hemşire odasında bulunan masaya bıraktığı tespit edildi.


Çocuk Servisinden sorumlu hemşire S.B’nin, diğer servis hemşireleri H.D. ve A.T’den, "stajyer hemşire olarak görev yapan öğrencilere refakat edip anneler Ü.Y. ve H.Y’ye uygulanmasını istediği, hastanede yoğunluk bulunduğundan stajyer hemşirelerin iğneleri bebeklere uyguladığı" saptandı.


Daha sonra rahatsızlanan bebeklerin ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla içindeki ilaçlar bebeklere uygulanan 2 boş enjektörün muhafazaya alındığı öğrenildi.


İfadelerine başvurulan görevli hemşireler S.B, H.D, H.A, C.A. ve A.T’nin, polise, hastanede E.E.Ç, B.K, S.A, Z.M.G. ve N.E. adlı öğrencilerin stajyer hemşire olarak görev yaptığını ve iğneleri bebeklere kim ya da kimin enjekte ettiğini bilmediklerini söylediği kaydedildi.


Bu arada, konuyla ilgili olarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Başhekimliğince Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildiği ve Müdürlükçe idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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