Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "stajyer avukatların idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını" duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini, 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum" dedi.

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