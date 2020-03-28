Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde alınan Koronavirüs tedbirlerinin süresini Bilim Kurulu önerisiyle uzattı

Adalet Bakanlığı, Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı. Karar kapsamında; tüm görüşmeler, nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı yer alıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daha önce yaptığı bir basın açıklamasında, " Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı, maske, eldiven gibi tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile teması olan görevlilerin içeriye hastalığı taşıma ihtimaline karşı bu önlemlerin önemli olduğunu söylemek isterim. Bizzat kontrol edilmekte ve yerinde inceleme yapılmaktadır.Yine görüşe gelen avukatlar da aynı usûlü izlemektedirler. Bildiğiniz gibi denetimli serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlü yakınları endişelenmesinler, ertelenen hakları saklıdır. Bu süreci atlatacağız ve ondan sonra tüm haklarını kullanmaya devam edecekler. Ayrıca görüşme sürelerini de (telefonla) 2'ye çıkararak bu konuda bir adım atılmış oldu. Adliyelerde her türlü tedbir, bu konuda teyakkuz yerine getirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.