Adalet Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: Cezaevlerinde Koronavirüs vakasına rastlanmadı; adliyelerde ve noterlerde nöbet sistemine geçildi

Adalet Bakanlığı'nda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi düzenlendi. Toplantı sonrasında alınan kararları açıklamak için kameraların karşısına geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde gerekli tedbirlerin alındığını, şimdiye kadar herhngi bir vakaya rastlanmadığını söyledi. İnsanların yoğun olarak bulunduğu adliyelerde ve noterlerde nöbetçi usûlüne geçilme kararı alındığını açıklayan Bakan Gül, "Tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemine başlanmıştır. HSK bu konudaki kararını yargı teşkilatımızla paylaşacaktır" dedi.

"Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemleri için noterliklere işlem yapmak için gitmeyelim" çağrısında bulunan Gül, konuşmasına, "Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili eğer tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır. Bu nedenle noterliklere işlem yapmak üzere hayati derecede bir işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım" notunu düştü.

Ankara Hakimevi'nde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

Biz büyük bir devletiz bu sorunu da hep birlikte aşacağız. Bugün Koronavirüs'e karşı adalet sisteminde alınan tedbirlere ilişkin ikinci koordinasyonumuzu da gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm adliyelerimizde, adalet hizmetlerinde bakanlık kurumlarımızda özveri ile çalışan tüm hâkim ve savcılara, tüm personelimize, çalışanlarımıza, tüm kurumlarımızda görev yapan tüm çalışanlara buradan ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün HSK, TBB, Türkiye Noterler Birliği başkanlarımızla da çalışmaları değerlendirdik. Özellikle Yedi milyon metrekarelik açık ve kapalı alanda dezenfekte çalışmaları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca ring ve servis araçlarımız denetimli servislik bürolarımız da dezenfekte edilmiştir. Tekraren söylemek isterim ki cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanmamıştır. Kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere sağlık kontrolü yapılmaktadır. Yurt dışı öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Şayet böyle bir durum varsa kuruma alınmadan izolasyona götürülmektedir.

Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı, maske, eldiven gibi tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Dışarı ile teması olan görevlilerin içeriye hastalığı taşıma ihtimaline karşı bu önlemlerin önemli olduğunu söylemek isterim. Bizzat kontrol edilmekte ve yerinde inceleme yapılmaktadır.Yine görüşe gelen avukatlar da aynı usûlü izlemektedirler.

Bildiğiniz gibi denetimli serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlü yakınları endişelenmesinler, ertelenen hakları saklıdır. Bu süreci atlatacağız ve ondan sonra tüm haklarını kullanmaya devam edecekler. Ayrıca görüşme sürelerini de (telefonla) 2'ye çıkararak bu konuda bir adım atılmış oldu. Adliyelerde her türlü tedbir, bu konuda teyakkuz yerine getirilmelidir. Bu çerçevede davalarla ilgili süreçlerin de UYAP üzerinden yürütülebildiğini de hatırlatmak isterim.

Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla icra, iflas ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Bu süreçte yeni talep alınmayacak bu tedbirlerin temel amacı adliyelerdeki insan sirkülasyonunun azalması ve bu salgının bir başkasına bulaşma riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerdir.

Bugün de yine adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hâkim ve savcıyla yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK'nın almış olduğu bu karar ile artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur. Tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemine başlanmıştır. HSK bu konudaki kararını yargı teşkilatımızla paylaşacaktır.

Yine cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu genelge ile tüm idari izin çerçevesindeki çalışmalarda bakanlık personelimiz için de yine aynı şekilde genelge hazırlanmış ve duyurulmuştur. Bu tedbirlere de hep birlikte uyacağız.

Adli hizmetleri durdurulmamıştır. Sadece yaşanan salgın çerçevesinde HSK ve bakanlığımız hem bilim kurulu, hem sağlık bakanlığı hem de cumhurbaşkanımız tarafından alınan genelgelerin uygulanması adına vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirler almıştır. Bu çerçevede de adliyedeki yoğunluklar azalacak, nöbet üsûlü ile acele işlerin tabii ki HSK tarafından nöbetçi mahkemeler belirlenerek vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamaması konusunda da gerekli tedbirler alınacaktır.

Yine tüm duruşmaların ertelenmesi ve sürelerin ertelenmesi gibi genel çalışma üzerine de görüşleri aldık. Bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması bu süreçte varsa süreyi kaçırmış vatandaşlarımızın sürelerle ilgili de hem avukat hem vatandaşlarımızla ilgili bu konudaki mağduriyetlerin nasıl giderilebileceğine ilişkin önerileri de tüm arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bu konudaki önerilerimiz de kanun gerekenleri değerli parlamentoya, AK Parti grubumuz başta olmak üzere yine paylaşacağız. Bu konuda da en kısa zamanda adım atılacağına inanıyoruz.

Yine icra işlemlerinin durdurulması nedeniyle ortaya çıkacak sorunlarla ilgili de ayrıca açıklayıcı duyurular yapılacaktır. TBB Metin Feyzioğlu tarafından da avukat meslektaşlarımızın sorunları da ifade edildi. Bu hususlarla alakalı adımların hep birlikte ilgili bakanlıklara ve ilgililere iletilmesi konusunda çalışmamızı yapacağız.

Özellikle Türkiye Noterler Birliği çerçevesindeki çalışmada da bildiğiniz gibi noterlerde çok yoğun insan sirkülasyonu var. Fiziki mekânda da bu hastalığın vatandaşlarımıza zarar verme riskini de ortadan kaldırmak adına bugünden itibaren bir gün tek bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren artık burada da nöbet sistemi ile dönüşümlü olarak hizmet verecektir.

Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemleri için noterliklere işlem yapmak için gitmeyelim. Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili eğer tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır. Bu nedenle noterliklere işlem yapmak üzere hayati derecede bir işlem yoksa noterlikleri yoğunlaştırmayalım.

Bu hususta yine bildiğiniz gibi hastalık belirtisi olan vatandaşımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi de ayrıca suçtur. Ama suç olduğu için değil bu ülkenin bu milletin sevdiklerimizin sağlığı için lütfen bu tedbirlere uyalım. Sosyal mesafeyi sağlayacağız ama sosyal medyadaki manipülasyonlara tüm yanlış bilgilere karşı da sosyal mesafeyi koruyalım. "