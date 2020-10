Stajyer avukatlara cinsel saldırıyla suçlanan Muhittin Köylüoğlu'nun 141 yıl hapsi istendi

Ofisinde staj yapan en az 6 kadın avukata cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında 44 yıldan 141 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Barosu’na kayıtlı 59 yaşındaki Muhittin Köylüoğlu’nun ofisinde çalışan ‘Öykü’ isimli kadın avukat, 16 Şubat’ta babasının da avukatı olan Muhittin Köylüoğlu’nun cinsel saldırısına uğradığını Twitter’dan açıkladı. Stajyer avukat, “Can güvenliğimden endişe ediyorum. Arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. Lütfen sessiz kalmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum” dedi.

#ÖykülerinSesiOl etiketi ile gündeme gelen olayın ardından 5 kadın avukat daha Muhittin Köylüoğlu’ndan şikayetçi oldu. 20 Şubat’ta tutuklanan Muhittin Köylüoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017, 2019 ve 2020 yıllarının değişik aylarında meydana gelen olaylara yer verildi ve Muhittin Köylüoğlu hakkında 44 yıldan 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu avukat hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Dokuz8haber.net’te yer alan habere göre iddianamede kadın avukatlar Ö. A., B.M., N.Y., F.G., S.B. ve G.Ç. farklı dönemlerde Köylüoğlu’nun ofisinde stajyer olarak çalıştıklarını ve fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını söyledi. Muhittin Köylüoğlu, müşteki Ö.A. yönünden susma hakkını kullanırken, diğer müştekilerin bazılarıyla onların da rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bazılarının ise iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Cinsel taciz mesajları iddianameye girdi

İddianameye giren mesajlarda müştekilerden birine, “İyi avukat olmak istiyorsan yatmayı bileceksin, hatta iyi bir avukat olmak benim yatağımdan geçer. Benim yatağıma girenleri ben ihya ettim. Benimle yatarsan ev, araba veririm. Bunları sana erkek arkadaşın veremez” diyerek cinsel tacizde bulunduğu aktarıldı.

"Eğer bunları biri duyarsa senin hukuk hayatın biter" tehdidi

Avukat Muhittin Köylüoğlu’nun ayrıca yine müştekilerden birine cinsel saldırıda bulunduktan sonra, “Eğer bunları biri duyarsa senin hukuk hayatın biter. Seni hukuk camiasından silerim. Bunları ailen öğrenir, seni de okuldan alır” diye tehditte bulunduğu belirtildi.

Mektubunda cinsel saldırıyı itiraf etmiş

El yazısı ile bir müştekiye yazdığı ve iddianameye giren mektubunda ise, “Yaptığım en açık deyimiyle tecavüzdü. Üstelik bu tecavüz kabul edeyim bana o an heyecan da verdi. Tabii ki sizin için asla öyle bir şey olamaz. Aramızdaki büyük yaş farkını göz önüne alacak olursak acı verdiği de mutlak. Pişmanlık duymadım. Tecavüz ederken çok açık bir şekilde zevk aldım” dediği belirtildi.

İddianamede, Muhittin Köylüoğlu’nun yazdığı bu mektupta müştekinin rızası ile ilişkiye girdiği iddiasının asılsız olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

44 yıldan 141 yıla kadar hapis istemi

İddianamede tutuklu Muhittin Köylüoğlu’nun 6 müştekiye karşı ‘cinsel taciz’, ‘basit cinsel saldırı’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öykü'nün mesajları ortaya çıkardı

Muhittin Köylüoğmlu hakkında dava açılmasını sağlayan stajyer avukat Öykü maruz kaldığı saldırıyı şöyle anlatmıştı:

“Herkese merhaba ben öykü. İstanbul barosu avukatlarından av. M.K.’nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım. Şu an yapacağım şey umarım daha fazla kadının yapmak zorunda kalmayacağı bir şey olur. Babamın avukatı, hukuk öğrencisi olduğum ve de okulumun masraflarını karşılayamadığım için bana iş teklifi yaptı ve çalışmaya başladım. Her şey bu şekilde başladı. kendisi bana babacan tavırlarla yaklaşarak meslekte ilerlemem için bana her şeyi öğreteceğini, gerçek manada avukat olmamı sağlayacağını söyledi ve bir süre sonra ofis işleri dışındaki işleri için beni her yere sürüklemeye başladı.

İlk kez çalıştığım için başlangıçta bunları çalışan olarak yapmam gerektiğini düşündüm. Daha sonra bana karşı tavırları değişti ve tacizleri başladı. İşi bırakmama, kendisini her yerden engellememe rağmen, sabaha karşı ailemle yaşadığım evin kapısına dayandı. Korkup aşağı indim. Beni arabasından inmeme izin vermeyip zorla evine götürdü. Kendisine karşı koymama ve açıkça hayır dememe rağmen bana cinsel saldırıda bulundu. Baronun eski başkan adaylarından, paneller ve istanbul barosunda konuşmacı olan, hukuk camiasında sevilen ve sayılan her yerde tanıdığı olan hep bununla övünen CMK sisteminin kurucusu olarak kendisini tanıtan, patronum olan av. M.K. bana cinsel saldırıda bulundu. Beni daha öğrenciyken mesleğimi yapamaz hale getirmekle, rezil etmekle, bana kimsenin inanmayacağı, inansa da güçlü olduğu için kendisine bir şey yapılamayacağını söyleyerek tehdit etti.

30 yıllık ceza avukatı karşısında kimsenin bana inanmayacağını yanımda kimsenin durmayacağını düşünerek hiçbir yere başvuramadım. Zaten av. M.K. her yerde adamı olduğundan ve ona ne devletin ne de baronun bir şey yapamayacağından, hakimlerden savcılardan daha zeki olduğundan, herkesin bir açığını bildiğinden sürekli bahsediyordu. Telefonumu saklayıp kapıyı üzerime kilitleyip beni o halde bırakıp cmk görevine gitti. yapabildiğim tek şey ofiste saatlerce ağlamak oldu, kimseyi arayamadım bile. Sınavım olduğu için aklıma gelen tek şey okula gitmekti ve ağlayarak sınavıma girdim. Çaresizdim.

Saldırı sonrasında tehditler devam etti. Psikolojik rahatsızlıklarım başladı artık kaldıramıyorum dayanamıyorum. Beni saldırı sonrasında da bir ceza hukuku etkinliğine davet etme cesaretini bile gösterdi. Yanında çalışan stajyere ve avukata beni aratmaya devam etti. Tacizleri halen devam ediyor. Beni tehdit ediyor. Av. M.K.’nın cinsel saldırısının yalnızca bana olmadığını ofisindeki birçok kadın çalışana bunu yaptığını, senelerdir bu cinsel tacizleri ve saldırıları sürdürdüğünü öğrendim. Av. M.K.’nın başka çalışanlarına da cinsel saldırıda bulunduğunu tesadüfen karşılaştığım eski çalışana sana bir şey anlatacağım demem üzerine direkt “taciz mi etti” demesi ile birçok kişi olduğumuzu fark ettik. Herkes benim gibi av M.K.’dan korkuyor. hepimizi tüm türkiye’de tanıdıkları olduğu, ceza hukukunu çok iyi bildiği için kavga etmeyi çok iyi bildiğini asla delil bırakmadığını sürekli olarak beyan ettiği için kimsenin şikayet etmeye cesaret edemediğini fark ettik.

Lütfen yanımızda olun, benim gibi patronunun cinsel saldırılarına maruz bırakılan tüm kadınlar, bunu birlikte durduralım. daha fazla öykü olmasın. Kim bilir kaç kişiye daha saldırdı. eminim, o bürodan yolu geçen birçok kadın av M.K.’nın taciz ve saldırılarına maruz kaldı. Lütfen kendinizi ve beni yalnız bırakmayın. ben sizlerin de yaşadıklarını anlatacağı inancıyla bunları yazabiliyorum. Benim gibi bu cinsel saldırılara maruz bırakılan başka öykü’ler olduğunu biliyorum. Av. M.K. kendi oğlunu bıçakla öldürmeye çalışmış bir insan. 30 yıllık ceza avukatı, eşlerine şiddet uygulamış ve ölüm tehditlerinde bulunmuş ve bulunmaya devam eden bir adam. Can güvenliğimden endişe ediyorum. arkamda durabilecek sizlerden başka kimsem yok. lütfen sessiz kalmak istemiyorum. ölmek istemiyorum. lütfen sesimi herkese duyurun! artık daha fazla öykü olmasın.”