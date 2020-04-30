20 Temmuz 2015’de Suruç’ta IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatını kaybeden Polen Ünlü’nün abisi olan ve 56aydan fazla süredir cezaevinde bulunan stajyer avukat Doğukan Ünlü tahliye edildi.

"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan Ünlü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Ünlü, tutuklu olduğu Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarının da aralarında olduğu çok sayıda avukat duruşma duruşmada yer aldı.