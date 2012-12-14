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Stajyerine aylık 5 bin 603 dolar ödüyor

Bir kariyer sitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyanın çalışılacak bir numaralı şirketi Facebook

14 Aralık 2012 12:50

Kariyer sitesi Glassdoor tarafından yapılan bir araştırma, dünyanın çalışılacak bir numaralı şirketinin Facebook olduğunu belirledi. Çalışanların görüşleri ve kurumsal verilerin göz önünce bulundurularak yapılan araştırma kapsamında 50 en iyi şirket sıralandı.

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, sıralamanın en üst sırasında Facebook yer alırken, çalışanlarının maaşları dudak uçuklattı. Çalışanlar arasında en düşük maaşı alan stajerlerine aylık ortalama 5.602 dolar ödeyen Facebook, ödediği tutar ile pek çok şirketi de geride bıraktı.

Stajyerlerin bir yılda kazandığı 67.000 dolarlık tutar, ortalamada yılda 42,976 dolar kazanan bir ABD vatandaşının kazancının 25.000 dolar üzerinde.

Facebook ve diğer teknoloji şirketleri stajyerlerine en iyi maaşı ödeyen şirketler arasında yer alıyorlar. Mühendis ya da tasarımcı bulmanın kolay olmadığı sektörde, her bir şirket diğer şirketin çalışanını avlama peşinde.

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