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Yaşam

Staj yaptığı gemiyi İtalyan polisi bastı, 19 aydır tutuklu

Mahkeme sürecinin ağır ilerlediğini söyleyen baba Mustafa Sınmaz yetkililerden yardım bekliyor

12 Ekim 2016 15:57

İtalya'da stajyer olarak çalıştığı gemiden 12 ton uyuşturucu çıkması sonucu stajının bitmesine 1 hafta kala tutuklananTürk vatandaşı Muhammet Hakan Sınmaz ve ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

Sabah gazetesinden Furkan Kara'nın haberine göre, Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencisi M. Hakan Sınmaz, 6 aylık stajının bitmesine 1 hafta kala yaşanan baskın sonrasında tutuklandı. Mahkeme diğer mürettebat gibi Sınmaz için de 19 aydır kararını vermiş değil. Genç stajyerin babası Mustafa Sınmaz, İtalya'nın Türkiye'ye karşı önyargılı olduğunu iddia etti. Baba Sınmaz, "Yargı konusunda da İtalya çok yavaş davranıyor. Oğlum masum. Sadece staj için o gemide bulunuyordu. Kurtulması için gereken her yere başvurduk ancak mahkeme devam ediyor ve bir sonuç alamadık. Oğlum üniversitede bölüm 3'üncüsü olan başarılı bir genç. Sabıka kaydı bile yok. İlk kez uzun yolculuk yaptı. Yani bu çocuk illegal şeyler yapacak çocuk değil" dedi.

 

Sicilya'da hapis yatıyor



Üniversiteden staj yaptığına dair gerekli belgeleri de İtalya'ya gönderdiklerini anlatan baba Mustafa Sınmaz, mahkemenin çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Baba Sınmaz, "Zaman zaman oğlumla konuşma imkânı buluyorum. Daha önce Paelorma'daki hapishanedeydi. Ancak bir süre sonra daha güvenlikli Sicilya Adası'ndaki bir hapishaneye götürüldü. Türk yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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