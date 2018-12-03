Stadyumun aydınlatma direğinden paraşütle atladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TÜRKİYE ve dünyada yamaç paraşütü, speed- flying ile Base jump yapan Cengiz Koçak (45), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu\'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Koçak, Türkiye\'de stadyumun aydınlatma direğinden atlayan ilk kişi olduğunu belirterek, \"45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp, kendimin ve Türkiye\'nin ilk Base jump atlayışını yaptım\" dedi.

Yamaç paraşütü, speed- flying ve Base jump yaparak, bugüne kadar çoğu tehlikeli 7 bin atlayış gerçekleştiren emekli asker Cengiz Koçak, en son atlayışında ilke imza attı. Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu\'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine tırmanan Koçak, özel paraşütüyle kendisini boşluğa bıraktı. Bundan 3 saniye sonra paraşütünü açan Koçak, başarılı atlayış gerçekleştirirken, arkadaşları da bu anları kamerayla kaydetti.

\'KENDİMİN VE TÜRKİYE\'NİN İLK BASE JUMP ATLAYIŞI\'

Base jump dalında 47 metre yükseklikten atlamada Türkiye ve dünya rekoruna imza attığını belirten Cengiz Koçak, \"Base jump; köprü, bina ve benzeri yerlerden yapılan atlayışların adıdır. Ben devamlı dolaşıp bir yerlerden atlıyorum. Benim sloganım, \'Yüksek şeyler arıyorum\'dur. Tekirdağ\'da Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu\'nu ilk gördüğümde aydınlatma direkleri hemen dikkatimi çekti. Hafızam beni yanıltmıyorsa dünyada stat lambasından atlayış duymadım ve görmedim. Türkiye\'de ise zaten olmadığını biliyorum. Aydınlatma lambasından atlamaya karar verdim; ancak çok rüzgar alan bir yerdi. Bu neden ile en az 2 ay uygun rüzgarı bekledim. 2 ay sonra çok da güzel bir havada yaklaşık 45 ya da 47 metre yükseklikteki direğe çıkıp kendimin ve Türkiye\'nin ilk Base jump atlayışını yaptım. Dünyada da ilk olduğuna dair arkadaşlarım araştırdı ama çok emin değilim. Bu yüzden çok mutluyum tabi ki\" diye konuştu.

Cengiz Koçak, bu atlayışlarda hataya yer olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

\"45 metreden atlamak, evet çok tehlikeli, mesafe kısa ve hata payınız hiç yok. Bu yüzden her detayını çok iyi planlayıp, detayları çok iyi görmüş olmak gerekir. Ben de yaklaşık 2 ay atlamayı bekledim. Bu sürede beyin olarak da kendimi hazırladım ve oraya çıktığımda da her şey tam planladığım gibi oldu. Aksi olsaydı zaten ona göre de tedbirlerim vardı. Atlayışım esnasında stadyuma spor yapmak için gelen birkaç kişi vardı. Atlayıştan haberleri yoktu. Birden tepelerinde bir paraşüt açılınca şaşırdılar. Güzel bir atlayış oldu. Kendi arşivime de bir stadyum lambasından atlama deneyimi almış oldum. Daha önce de dünyada 43 ülkede atlayışlar yaptım. Norveç\'te yapılan bir atlayış ile dünya rekorum var. Türkiye\'de de en yüksek irtifa atlayış rekorum var. Ayrıca Mersin\'deki Cehennem Çukuru\'na atladım. Burası da çok tehlikeli bir atlayıştı. Geçen yıl da Galata Kulesi\'nden atladım, bunu herkes bilir zaten.\"



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