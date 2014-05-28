T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Stadyumda terör suçluları yargılandı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir stadyumda, 7 bin kişinin izlediği bir mahkemede 55 kişi cinayet, tecavüz, ayrılıkçılık ve terör örgütüne üyelik gibi suçlardan ağır cezalara çarptırıldı.

28 Mayıs 2014 16:43


Çin'in sık sık saldırılara sahne olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurulan açık mahkemede çarşamba günü cinayet, tecavüz, ayrılıkçılık ve terör örgütü üyesi olma suçlarıyla 55 kişi yargılandı.

Çin resmi haber ajansı Şinhau, yargılananlardan üçünün, dört kişilik bir aileyi öldürmekten idam cezası, kalanların ise en ağır hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi yetkilileri, mahkemeyi stadyumda yaparak devletin "terörle mücadeledeki kararlılığını" göstermek istediklerini belirtti. Stadyumda seyirci olarak, Komünist Parti üyelerinin de dahil olduğu yaklaşık 7 bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Geçen haftalarda benzer bir duruşmayla yine Sincan'da 39 kişi terörizm suçlamasıyla ağır cezalara çarptırıldı. Çin, düzenlenen saldırılardan, İslamcı ayrılıkçıları sorumlu tutuyor ve Sincan Özerk Bölgesi'ndeki İslamcı ayrılıkçı grupların devlet kurmak istediklerini öne sürüyor.

İnsan hakları aktivistleri ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki şiddetten, Uygurlara karşı kültürel ve siyasi baskı yapan Çin yönetimini sorumlu tutuyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi'de nisan ayında düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 94 kişi de ağır yaralanmıştı. Yine Mart ayında ise Çin'in güneybatısındaki Kunming'de bir tren istasyonuna düzenlenen bıçaklı, palalı saldırıda en az 29 kişi ölmüş, 130'un üzerinde kişi de yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sincan UygurBölgesiKomünist PartisiKomünist PartiSincanUygurlaraUygurBölgesi UrumçiMartKunmingWelle Türkçe DW/Reuters/AFPGA/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24