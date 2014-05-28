Stadyumda terör suçluları yargılandı



Çin'in sık sık saldırılara sahne olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurulan açık mahkemede çarşamba günü cinayet, tecavüz, ayrılıkçılık ve terör örgütü üyesi olma suçlarıyla 55 kişi yargılandı.

Çin resmi haber ajansı Şinhau, yargılananlardan üçünün, dört kişilik bir aileyi öldürmekten idam cezası, kalanların ise en ağır hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi yetkilileri, mahkemeyi stadyumda yaparak devletin "terörle mücadeledeki kararlılığını" göstermek istediklerini belirtti. Stadyumda seyirci olarak, Komünist Parti üyelerinin de dahil olduğu yaklaşık 7 bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Geçen haftalarda benzer bir duruşmayla yine Sincan'da 39 kişi terörizm suçlamasıyla ağır cezalara çarptırıldı. Çin, düzenlenen saldırılardan, İslamcı ayrılıkçıları sorumlu tutuyor ve Sincan Özerk Bölgesi'ndeki İslamcı ayrılıkçı grupların devlet kurmak istediklerini öne sürüyor.

İnsan hakları aktivistleri ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki şiddetten, Uygurlara karşı kültürel ve siyasi baskı yapan Çin yönetimini sorumlu tutuyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi'de nisan ayında düzenlenen bombalı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 94 kişi de ağır yaralanmıştı. Yine Mart ayında ise Çin'in güneybatısındaki Kunming'de bir tren istasyonuna düzenlenen bıçaklı, palalı saldırıda en az 29 kişi ölmüş, 130'un üzerinde kişi de yaralanmıştı.