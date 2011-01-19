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Yaşam

STADYUMDA MEVLİT OKUTULDU ADANA (A.A)

19 Ocak 2011 21:13

-STADYUMDA MEVLİT OKUTULDU ADANA (A.A) - 19.01.2011 - Adana'da, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Seyhan Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Ahmet Cevdet Yağ'ın anısına ölümünün yedinci gününde stadyumda mevlit okutuldu. Hadırlı Faik Algan Stadyumu'ndaki mevlide, CHP Adana milletvekilleri Hulusi Güvel ve Nevin Gaye Erbatur, CHP Mersin milletvekilleri İsa Gök ve Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Seyhan Kaymakamı İsmail Hakkı Develi, Seyhan Belediyesi Başkanı Azim Öztürk, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ADASO Başkanı Ümit Özgümüş, ATO Başkanı Şaban Baş, DASİFED Başkanı Süleyman Onatça, ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, CHP İl Başkanı Zeydan Karalar, belediye meclis üyeleri katıldı.  Mevlidi, davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş dinledi. Ahmet Cevdet Yağ'ın eşi Handan ve oğlu Gökhan Yağ'ın üzgün olduğu gözlendi. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin eski Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Ahmet Cevdet Yağ (61), 12 Ocakta kuzeninin cenaze töreni sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

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