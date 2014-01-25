Guardian: Katar'da son dört ayda 36 Nepalli işçi öldü



2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Katar'ın ülkedeki stadyum inşaatlarında çalışan yabancı işçilerin ölümüyle ilgili rakamları sakladığı öne sürüldü. İngiliz Guardian gazetesinin haberinde, sadece son dört ay içinde, ülkedeki inşaatlarda çalışan 36 Nepalli işçinin öldüğü belirtildi. Resmi rakamlara göre ülkede geçen yıl inşaatlarda çalışan toplam 185 Nepalli işçi ölmüştü.

Nepalli işçilerin ölümleri araştırılıyor

Nepal hükümetinin, Katar'daki ölümleri araştırması için görevlendirdiği komite (PNCC), geçen yıl daha fazla işçinin öldüğünün tahmin edildiğini, rakamın 193'e yükselebileceğini belirtti. Guardian gazetesine yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren komite, bu rakamın sadece Nepalli işçileri kapsadığını da ifade etti. Katar'da çalışan yabancı işçilerin altıda birini Nepalli işçiler oluşturuyor. Diğer ülkelerden gelen işçiler arasında da ölüm vakalarının yüksek olduğu tahmin ediliyor.

İşçilerin çalışma koşulları kötü

Katar'daki stadyum inşaatlarında çalışan işçilerin içinde bulunduğu kötü şartlar geçen yıl yine Guardian gazetesi tarafından duyurulmuştu. Gazete geçen yıl Haziran-Ağustos ayları arasında inşaatlarda en az 44 yabancı işçinin öldüğünü yazmıştı. Uluslararası Af Örgütü de ülkedeki işçilerin çok kötü koşullarda yaşadığı ve çalıştığını belirterek, işçilerin sömürüldüğünü ve fazla mesaiye zorlandığını vurgulamıştı.

Katar resmi haber ajansı QNA, Dışişleri Bakanlığı'nın ülkede insan haklarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını duyurdu. Haberde Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yasal düzenlemeler ile insan haklarının daha iyi korunmasını hedeflediği belirtildi.

İnsan hakları örgütlerinden yalanlama

Dünya Futbol Şampiyonası Organizasyon Komitesi Başkanı Hasan El Tahavadi Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu alanda ilk başarının sağlandığını, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Af Örgütü ile birlikte işçilere güvenli çalışma koşulları sağlayan bir sözleşme hazırlandığını söyledi. Ancak her iki organizasyonunun sözcüleri Alman Süddeutsche Zeitung'a yaptıkları açıklamada bu demeci yalanladılar.