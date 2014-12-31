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Yaşam

Stadın yanına genelev açıp, taraftarlara özel tarife uyguladılar

İnternette yapılan genelev reklamında 100 Frank karşılığı seks hizmeti verildiği belirtildi.

31 Aralık 2014 12:40

İsviçre'nin Luzern kentindeki Swisspor Arenası'nın yanında bulunan genelev, İsviçre'nin eski milli koçu Paul Wolfisberg'i kızdırdı. Luzern ve Basel takımların maç oynadığı Swisspor Arenası'nın yanındaki gökdelende açılan bir genelev tepki çekti. genelev sahiplerinin maçlara gelen taraftarlar için özel fiyat tarifesi uyguladığı belirtildi.

"Hoch zwei" adındaki  88 ve 77 metre yükseklikteki gökdelenlerin birinde kiracı olan İsviçre milli takımın eski antrenörü Paul Wolfisberg, komşusunun internet üzerinden seks hizmeti sunduğundan rahatsız olduğuna değinerek, "Oradan görülen manzara muhteşem, stad da görünüyor. Ancak gelip giden kişiler sinirimi bozuyor" dedi. 

Aynı durumdan rahatsız olan diğer komşu Renate K. da, "Çoğu turist bir sürü adam gelip gidiyor" dedi.

Gökdelenlerin sahibileri ise konuya ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İnternette yapılan genelev reklamında 100 Frank karşılığı seks hizmeti verildiği belirtildi.

 

 

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