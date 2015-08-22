Stadın sezona yetişmesi için taraftar işbaşı yaptı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un taraftarı, takımlarının maçlarını oynadığı Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın yeni sezona yetişmesi için bakım ve onarım çalışmalarına destek verdi.

"Ultras Elmas" grubuna üye 30 taraftar, 1948'te yapılan kapalı tribününün yanı sıra İl Emniyet ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce alınan önlemler kapsamında açık bölümdeki bazı alanların da yıkıldığı stattaki çalışmalara yardımcı oldu.

Stadın yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten grup lideri Miraç Balcı, şunları söyledi:

"Bu bizim yaptığımız ufak bir çalışma. Zonguldak Kömürspor için her göreve hazırız. Yaklaşık 6 saattir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta içi de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takım ve şehir sahipsiz. Bu noktada herkesi kulübe destek konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz ve stada bekliyoruz. Böyle bir şeyle ilk defa karşı karşıya geldik. Takımımızın bu statta oynaması için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Bize de böyle bir görev düştü."

Zonguldak Kömürspor, 2015-2016 sezonunda sahasındaki ilk maçı, ligin ikinci haftasında Kızılcabölükspor ile yapacak.