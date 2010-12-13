Stadın çatısı kara dayanamadı

T24 - Amerika'nın orta batısına bir günde 50 santimetrelik kar yağınca Minneapolis Metrodome stadyumunun dev şişme çatısı ağırlığı taşıyamadı ve çöktü.



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Orta batı Amerika'yı etkisi altına alan kar fırtınası Minneapolis Metrodome'un 263 tonluk çatısının da çökmesine sebep oldu. Teflon kaplı fiberglastan yapılma dev şişme çatı Minnesota Vikings ve New York Giants arasındaki maça birkaç saat kala stadın içine gömüldü.

Kar yağışı yüzünden teflon çatıda delikler de açıldı. Kameraya da kaydedilen olay sırasında kimse yaralanmadı ancak maç bu akşam Detroit'te yapılmak üzere ertelendi.

Yoğun kar yağışı yüzünden Orta Amerika'nın üst kesimlerinde dört kişi hayatını kaybetti. 1600'den fazla uçuş bir günde 60 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüzünden iptal edildi.

Bölgede kar dolayısıyla yaşanan yüzlerce kazadan dolayı belli başlı otobanlar trafiğe kapatılırken Iowa, Wisconsin, Illinois ve Michigan için de tipi uyarısı yapıldı.