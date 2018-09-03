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Stadın ağlarına takılan yavru karga itfaiye tarafından kurtarıldı

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ  Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga  itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı

03 Eylül 2018 12:42

Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ  Vodafone Park tribün arkasında bulunan ağlara takılan yavru karga  itfaiye ekipleri tarafın kurtarıldı.Karganın çıkardığı sesler nedeniyle diğer kargalar da stadın üstünde dönerek tur attı. Beşiktaş Vodafone Park tribün arkasındaki ağlara dolanan yavru karga olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile kargaya ulaştı.Ağları kesen itfaiye eri, yavru kargayı ağlardan kurtardı.Yaralı karganın çıkardığı sesler nedeniyle etrafta çok sayıda karga toplandı. Kurtarma çalışmaları bitene kadar  diğer kargalar da etrafta tur attı.Ayaklarından yaralanan  yavru karga itfaiye ekipleri tarafından belediye veterinerine götürüldü.
 
(FOTOGRAF) 

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