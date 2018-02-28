T24 LogoT24 Logo
Gündem

Stada alınmayan madeni paralar Kızılay'a bağışlandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un, Antalya Stadyumu'nda oynadığı 3 ayrı karşılaşmada stadyuma alınmayan toplam bin 65 lira 5 kuruş madeni para, Kızılay'a bağışlandı

28 Şubat 2018 21:06

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'un, Antalya Stadyumu\'nda oynadığı 3 ayrı karşılaşmada stadyuma alınmayan toplam bin 65 lira 5 kuruş madeni para, Kızılay\'a bağışlandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Antalya Stadyumu\'nda 2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı\'nda, spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamına madeni paraların da alındığı belirtildi.
Bu kapsamda stadyum turnike girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında, seyircilerin üzerinden çıkan madeni paraların gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığı kaydedildi.
YARDIM KUTULARINA ATILDI
2017-2018 sezonu boyunca oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"Antalya Stadyumu\'nda 21 Ocak 2018 tarihinde Antalyaspor- Beşiktaş, 03 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor ve 17 Şubat 2018 tarihinde Antalyaspor- Kayserispor arasında oynanan futbol müsabakaları esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların gönüllülük esasına göre yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştır. Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 23 Şubat 2018 tarihinde açılan yardım kutularından bin 65 lira 5 kuruş çıkmıştı. Bu para Kızılay Antalya Şubesi tarafından \'Dernek Gelirleri Alındı\' belgesi ile bağış olarak kayda geçirildi.\"
Açıklamada, sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAANTALYASPOR Antalya StadyumuKızılayAntalya Emniyet MüdürlüğüAntalya StadyumuAğustosSpor Güvenlik Kurulu ToplantısıBuYARDIM KUTULARINA ATILDI 20172018StadyumuOcakAntalyaspor BeşiktaşAntalyaspor Evkur Yeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24