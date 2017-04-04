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BBC Türkçe

St. Petersburg'taki patlama 'intihar saldırısı olabilir'

Rus yetkililer dün 14 kişinin öldüğü 49 kişinin de yaralandığı patlamanın, intihar saldırısı olabileceğini açıkladı. Bombanın infilak ettiği metro treninde bulunan ceset parçalarının saldırgana ait olabileceği düşünülüyor.

04 Nisan 2017 21:31

Rus yetkililer dün St. Petersburg kentinde 14 kişinin öldüğü 49 kişinin de yaralandığı patlamanın, intihar saldırısı olabileceğini açıkladı. Bombanın infilak ettiği metro treninde bulunan ceset parçalarının saldırgana ait olabileceği düşünülüyor.

Kırgızistan güvenlik makamları, şüphelinin 1995'te Oş kentinde doğduktan sonra Rus vatandaşlığı da alan Ekbercan Celilov olduğunu açıkladı.

Bu bilgi daha sonra Rus yetkililer tarafından da doğrulandı.

Rus yetkililer, Celilov'un aynı zamand ametroda patlamayan ikinci bombayı koyan şüpheli olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de memleketi olan St. Petersburg'da üç günlük yas ilan edildi.

St. Petersburg'da bulunan Putin dün akşam saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Rusya'daki saldırıya dünyadan çok sayıda kınama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Putin'i telefonla aradığı ve sorumluluğun yargı önüne çıkartılması için "tam destek" vermeye hazır olduklarını söylediği belirtildi.

Açıklamada, "Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin terörün kararlı ve hızlı bir şekilde yenilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını beyan etti" denildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, patlamayı "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Federica Mogherini de Avrupa'nın düşüncelerinin Rus halkının yanında olduğunu belirtti.

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