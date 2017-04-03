St. Petersburg'da metro istasyonlarında patlamalar: En az 10 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki iki metro istasyonunda patlamalar meydana geldi.

Kentin merkezindeki Sennaya Ploschad ve Tekhnologichesky Institut istasyonlarındaki patlamalarda en az 10 kişi öldü.

Rus Interfax haber ajansı valilik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, patlamalarda en az 50 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Metro istasyonlarında parça tesirli bombaların kullanıldığı belirtiliyor.

St. Petersburg'daki tüm metro istasyonları kapatıldı ve boşaltıldı.

Kentte bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise patlamaların nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Acil yardım kuruluşlarının başkanlarıyla görüştüğünü belirten Putin, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Putin, "Terör dahil bütün olasıklıkları değerlendiriyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in sabah St. Petersburg'da olduğunu ancak daha sonra kentten ayrıldığını açıkladı.

Patlamalar sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.