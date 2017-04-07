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Dünya

St. Petersburg saldırısıyla ilgili ilk tutuklama

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmişti

07 Nisan 2017 21:50

St. Petersburg metrosundaki saldırı nedeniyle gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tacikistan vatandaşı Sodik Ortikov, saldırıyla ilgili tutuklanan ilk isim oldu.

Moskova’daki Basman mahkemesi, St. Petersburg metrosunda düzenlenen terör saldırısıyla ilişkili olduğundan şüphelenilen Tacikistan vatandaşı Ortikov’un 3 Haziran’ tarihine kadar tutuklanmasına hükmetti.

Duruşmada mahkeme kararını okuyan hakim, “Saldırgan Ekbercan Celilov, saldırıdan önce kime ait olduğu bilinmeyen bir numarayı birçok kez aradı. Aranan kişi de daha sonra Ortikov’u aradı. Bu husus ve zanlının evinde yapılan aramalar, Ortikov hakkındaki hükmün dayanağını oluşturdu” dedi.

Basman mahkemesi, diğer zanlıları yargılamaya devam ediyor. 

Saldırının ardından 8 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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