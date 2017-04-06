St. Petersburg saldırısı zanlısıyla işbirliği yaptığı söylenen kişiler gözaltında

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından emniyet yetkilileri, zanlının işbirliği yaptığından şüphelenilen kişileri gözaltına aldıklarını açıkladı.

Rus haber ajansı Interfax'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gözaltına alınan şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.

Soruşturmayı yürüten komite, zanlı Ekbercan Celilov'un işbirliği yaptığı bazı kişilerin tespit edildiğini açıklamıştı.

Çarşamba günü de IŞİD'e militan topladığından şüphelenilen altı kişinin gözaltına alındığı ancak Kasım ayından beri faaliyet yürüttükleri tespit edilen Orta Asya kökenli bu kişilerin Celilov'la bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunamadığı açıklanmıştı.

Öte yandan St. Petersburg'da bugün, bulunan bir bomba imha edildi.

Rus yetkililer, St. Petersburg'da bir binada bulunan bomba düzeneğini de etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan bir emniyet yetkilisi, bir apartmanda bomba düzeneğinin bulunmasının ardından binanın bir kısmını tahliye ettiklerini ve ardından bombayı başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Başkent Moskova'nın ardından Rusya'nın en büyük ikinci kenti olan St. Petersburg'da Pazartesi günü bir metro hattında düzenlenen saldırıda 14 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı.