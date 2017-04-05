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Dünya

St. Petersburg saldırganı suşi ustası çıktı

1995 doğumlu Ekbercan Celilov'un Kırgız olduğu ortaya çıkmıştı

05 Nisan 2017 10:53

Rusya'nın St. Petersburg kentinde önceki gün düzenlenen ve dün itibarıyla sebep olduğu can kaybı 14’e çıkan saldırının, bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.Rus basını, Kırgız güvenlik güçlerine dayandırdığı haberlerinde saldırganın 1995 doğumlu Ekbercan Celilov olduğunu ve St. Petersburg’daki bir suşi barında aşçılık yaptığını yazdı.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Celilov’un Kırgızistan’ın Oş şehrinde doğduğu ve 6 yıl önce Rusya’ya yerleşerek vatandaşlık aldığı belirtildi. Rusya’nın İç İstihbarat Servisi FSB, 2015 başlarında eski Sovyet Cumhuriyetleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’a işaret ederek, bu ülkelerin terör örgütleri tarafından hedef seçildiklerini dile getiren bir rapor yayınlamıştı. Raporda aşırı dinci örgütlerin içinde eski üst düzey polislerin bile bulunduğu belirtilmişti.

2 polis öldürüldü

Öte yandan Rusya’nın Astrahan kentinde iki polis, kimliği belirlenemeyen kişilerce öldürüldü. Önceki gece geç saatlerde ülkenin güneyindeki Astrahan kentinde bir kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı. İki polis olay yerinde öldü. Astrahan Valiliği, saldırıdan radikal İslamcıları sorumlu tuttu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kullandıkları araç bir köyde terk edilmiş halde bulundu. 

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