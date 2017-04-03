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Dünya
Deutsche Welle

St. Petersburg metrosunda patlama

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metroda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Nisan 2017 19:35

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metroda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rus haber ajansı Tass, patlamanın kent merkezindeki iki metro istasyonu arasında meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer ilk belirlemelere göre olayda parça tesirli bomba kullanıldığını tahmin ediyor.

St. Petersburg metrosundan yapılan açıklamada Teknoloji Enstitüsü ve Sennaya Ploshchad metro istasyonlarının kapatıldığı kaydedildi. Yolcuların komşu iki metro istasyonunun tek ray hattı üzerinden metro sistemi dışına ulaştırıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, Putin'in pazartesi günü bir buluşma için St. Petersburg yakınlarında bulunduğunu kaydetti. Putin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Strelna semtindeki resmi konutundan yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Moskova metrosuna yönelik birçok bombalı saldırı düzenlenmişti. Şimdiye kadar St. Petersburg metrosuna yönelik bir saldırı ise yaşanmamıştı. Patlamaların ardından Moskova metrosunda da ek güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

Daha önce Moskova toplu ulaşımına yönelik "terör saldırısı" girişimlerinin engellendiğini kaydeden Rusya istihbarat birimleri, söz konusu girişimlerin aralarında IŞİD tarafından yetiştirilmiş olanların da bulunduğu saldırganlar tarafından düzenlenmeye çalışıldığını belirtiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa,BW/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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