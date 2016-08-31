"St. Petersburg görüşmesinde Putin Erdoğan'a 7 koşul sundu"

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizini sona erdiren Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesinde, Moskova'nın Ankara'ya 7 koşul öne sürdüğü iddia edildi. Sözcü yazarı Can Ataklı'nın Kremlin'e yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Suriye'de Beşşar Esad'ı kabul etmesini', 'Karabağ'da itidalli olunmasını', 'Kırım ve Kafkaslar'daki faaliyetlerin sonlandırılmasını', 'bazı Türki cumhuriyetlerdeki ajanlık faaliyetlerinin sona erdirilmesini', 'PYD yerine IŞİD'e ağırlık verilmesini', 'terörist geçişlerinin engellenmesini' ve 'bakanların daha dikkatli demeçler vermesini' istedi.

Can Ataklı'nın Sözcü'deki yazısı şöyle:

Bazen hiç umulmadık bir anda ve yerde hiç umulmadık biriyle karşılaşırsınız.

Bir süre önce evine davetli olduğum çok yakın bir dostumun bir de Rus konuğu vardı.

Ancak bu kişi sıradan bir Rus değil. Kremlin'e, yani Rusya Devlet Başkanlık Sarayı'na rahatlıkla giren, Putin'in analistlerinden biri.

Sohbet sırasında Erdoğan'ın Rusya ziyareti ve Putin'le yaptığı konuşmanın perde arkasını anlattı.

Söylediğine göre Putin bu görüşmede Erdoğan'a 7 koşul sıralamış.

Aslına bakarsanız “koşul” demek belki fazla olabilir, isterseniz 7 “öneri” olarak da okuyabilirsiniz.

Şimdi aldığım notları sıralayayım.

1- ESAD'I ARTIK KABUL EDİN: Suriye politikanız başından yanlış gitti. Hesabınızı Esad'ın gitmesine göre yaptınız ama bunun yanılgı olduğu ortaya çıktı. Biz Esad'ı destekliyoruz, siz de artık ısrardan vazgeçin ve Esad'ın varlığını tanıyın. Suriye sorunu Esad'tan geçiyor bunu kabul edin.

2- KARABAĞ'DA İTİDALLİ OLUN: Karabağ bizim için önemli. Sizin için de Azerbaycan nedeniyle önemli, bunu biliyoruz, ama itidalli davranın artık. Bu sorunun da çözülmesi gerekir. Bizimle inatlaşarak sorunu çözmek yerine daha zorlaştırıyorsunuz.

3- KIRIM VE KAFKASLAR'I BIRAKIN: Kırım'da tarihi bağları öne sürerek aleyhimize çalışmaları destekliyorsunuz. Bunu bazı Kafkas ülkelerinde de yapıyorsunuz. Bunları dikkatle izliyoruz. Doğru yapmıyorsunuz. Bunlar ilişkilerin düzelmesine değil sıkıntıya girmesine neden olur.

4- DÖRT ÜLKEDEN ELİNİZİ ÇEKİN: Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan federasyonumuza üye ülkeler. Sizin ajanlarınızın bu ülkelerde istihbarat çalışmaları yaptığını ve bölgedeki halkları bize karşı örgütlemeye çalıştığınızı biliyor ve izliyoruz. Artık bunlardan vazgeçin. Göz göre göre bunu size yaptırmayız.

5- PYD BİZİM İÇİN DE ÖNEMLİ: Suriye'de asıl tehlike IŞİD ve benzeri örgütler olduğu halde siz dikkatinizi PYD'ye veriyorsunuz. Şunu bilin ki PYD bizim için de önemli. Adımlarınızı atarken buna dikkat edin. Yoksa bölge hiç istenmeyen olaylara sahne olabilir.

6- SINIRLARINIZI TERÖRE KAPATIN: Artık Suriye'ye silah ve mühimmat göndermeyi bitirin. Sınırlarınız terör örgütlerine ve Rusya'nın çıkarlarına aykırı hareket edenlere açık tutuluyor. Sınırlarınıza hakim olun, terör örgütlerine müsamaha göstermeyin.

7- BAKANLARINIZ SÖZLERİNE DİKKAT ETSİN: İki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı güven ve samimiyet çok önemli. İç politika için söylendiğini anlıyoruz ama bazı bakanlarınızın ve yetkililerinizin Rusya aleyhine sözleri bizde ciddi rahatsızlık yaratıyor. Hele uçağımızın düşürülmesinden sonra bazı bakanlarınızın açıklamaları unutulur gibi değil. Bundan sonra lütfen daha dikkatli olun.

Putin'in analistinin anlattıklarını dikkatle dinledim. Açık söyleyeyim Kırım, Kafkaslar, 4 Türki Cumhuriyet ile ilgili söylediklerini daha önce bu kadar ayrıntılı biçimde hiç duymamıştım.

Demek ki Rusya bizim kamuoyu tarafından pek bilinmese de bu konularda hassas.

Onlar hassas olduğuna göre demek ki bizim de bu bölgelerde bazı çalışmalarımız var.

Yani Rusya'ya PKK, PYD konusunda öfke yaparken bizim de Rusya'nın içişlerini sıkıntıya sokacak faaliyetlerimiz olduğu gerçeği varmış.

Rus analist yine Putin-Erdoğan görüşmesinde bir temenni ve bir tahmini de anlattı.

Onları da diğer yazımda bulacaksınız.