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Erdoğan - Putin görüşmesi 3 Eylül’de

Kremlin: İki liderin görüşmesinde normalleşme süreci olacak

30 Ağustos 2016 19:05

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Eylül’de görüşecek. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre iki liderin gündeminde normalleşme süreci olacak. İki lider, Çin'de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde görüşecek.

4 Eylül'de Obama 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek olan G-20 zirvesi kapsamında resmi bir görüşme yapacağını açıklamıştı. 4 Eylül'de gerçekleşeceği görüşmede, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Erdoğan ile Obama ilk kez yüz yüze görüşecek.

 

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