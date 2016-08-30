Erdoğan - Putin görüşmesi 3 Eylül’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Eylül’de görüşecek. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre iki liderin gündeminde normalleşme süreci olacak. İki lider, Çin'de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde görüşecek.

4 Eylül'de Obama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek olan G-20 zirvesi kapsamında resmi bir görüşme yapacağını açıklamıştı. 4 Eylül'de gerçekleşeceği görüşmede, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Erdoğan ile Obama ilk kez yüz yüze görüşecek.