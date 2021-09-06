St. Petersburg'da seçimde yarışacak üç Boris Vişnevski'nin sadece isimleri değil, simaları da benziyormuş!

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17-19 Eylül arasında yapılacak parlamento seçimlerinde Rusya'nın en büyük 2. kenti St. Petersburg'un en tanınan muhalif adayı Boris Vişnevski ile birlikte pusulada aynı isimde iki kişinin daha yer alacağı açıklanmıştı.

Şimdi bu kişileri isim benzerliğinin yanı sıra yüzlerinin de çok benzediği ortaya çıktı.

Vişnevski, sonbaharda yapılacak seçimlerde hem yerel, hem de federal meclis için adaylığını açıklamıştı. Hükümete yakın yetkililerin, muhalif seçmenin kafasını karıştırmak ve oyu bölmek için "spoiler adaylar" kullandığına inanılıyor.

Pazar günü 'orijinal' Vişnevski 'diğer Vişnevkiler'le fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşarak, "Tam seçime denk gelecek şekilde Boris Vişnevski'ye dönüşen dublörlerim isim ve soyadlarından sonra simalarını da değiştirmiş. Sakal ve bıyık bırakmışlar. Ufak dokunuşlar da yapılmış gibi" yazdı.

Fontana.ru geçen aylarda Vişnevski adaylığını duyurduktan iki ay sonra iki Boris Vişnevski'nin daha yerel meclise adaylığını koyduğunu aktarmıştı.

Adayları pusulada birbirinden ayıran tek şey yaşları ve baba kökenli patronomik isimleri olacak.