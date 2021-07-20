"St. Petersburg'da seçimde 3 Boris Vişnevski yarışacak"; yetkililerin muhalif seçmenin kafasını karıştırıp, oyları bölmeye çalıştığına inanılıyor

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Rusya'nın en büyük 2. kenti St. Petersburg'da yaşayanlar bu sonbaharda sandığa gittiklerinde ilginç bir soruyla karşı karşıya kalacaklar: Hangi Boris Vişnevski'ye oy vereceğiz?

Rus şehrinin en tanınan muhalif adayı Boris Vişnevski, sonbaharda yapılacak seçimlerde hem yerel, hem de federal meclis için adaylığını açıkladı. Yetkililerin, muhalif seçmenin kafasını karıştırmak ve oyu bölmek için "spoiler adaylar" kullandığına inanılıyor.

Fontana.ru'nun aktardığına göre Vişnevski adaylığını duyurduktan iki ay sonra iki Boris Vişnevski daha yerel meclise adaylığını koyduğunu aktardı. Vişnevkilerden birinin Rusya yasama sisteminin alt meclisi olan Devlet Duması için de adaylığını koyduğu ifade edildi.

Seçmenler, hangi Vişnevski'ye oy verdiğini sadece baba kökenli patronomik isimlerine bakarak seçebilecek. Patronomik isimler genellikle pusulalarda yer alıyor.

Bağımsız Novaya Gazeta, iki yeni adayın soyadını Vişnevski'ye değiştirmiş olabileceğini ifade etti. İki aday da gazeteye konuşmayı kabul etmedi.