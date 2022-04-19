St. Louis Fed Başkanı Bullard: 75 baz puan faiz artışı imkansız değil

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, 75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) çevrimiçi bir sunum gerçekleştiren Bullard, 75 baz puanlık bir artırım yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya “Şu anda 50 baz puan üzeri bir artırım baz senaryom değil. Bu ihtimal için imkansız diyemem ama baz senaryom bu değil” yanıtını verdi.

Enflasyonun rahat davranmak için fazla yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi “çok yakında” nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

ABD’de resesyon riskini konuşmak için erken olduğu görüşünü dile getiren Bullard, 2022 ve 2023’te sağlıklı bir büyüme öngördü; işsizlik oranının da yüzde 3’ün altına ineceğini tahmin etti.