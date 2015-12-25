St. Antuan Kilisesi'ndeki Noel kutlamalarında mülteciler anıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan St. Antuan Katolik Kilisesi’ndeki Noel Bayramı kutlamalarında, yeni ve daha iyi bir hayata ulaşmak için Ege Denizi'ne açılan ve bu yolculukta hayatını kaybeden mülteciler anıldı.

Evrensel'in haberine göre, Katolik Hristiyanlık inancına göre İsa’nın doğuşu olarak kabul edilen 25 Aralık günü için çok sayıda İstanbullu ve yurtdışından gelen yüzlerce ziyaretçi kiliseye akın etti. Kilise, Noel arifesindeki mesajında mülteci krizine vurgu yaptı. Kilisenin bahçesinde bulunan İsa ve Meryem Ana heykellerine can yelekleri, bot ve denizde hayatlarını kaybetmiş mültecilere ait eşyalar yerleştirildi.

Kilise ziyaretçilerini ‘Yeni yurtlara ulaşma umuduyla denizlerimizde boğulan sığınmacıların aziz anısına…’ mesajıyla karşıladı.